Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как легко, быстро и без мороки с тестом приготовить грушевый Тарт Татен – перевернутый пирог.

"Хрустящее слоеное тесто, нежно-мармеладная груша, это просто наслаждение🤤 Готовится чрезвычайно просто, смакует изысканно и по-зимнему уютно!", – советует "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Для этого рецепта"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

груша - 1 кг (4 шт.)

сахар – 30 г

сливочное масло – 20 г

корица, бодян

тесто бездрожжевое слоеное - 500 г

Груши "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова чистит от кожуры, удаляет середину и разрезает на четыре части.

Жаропрочную форму предварительно надо нагреть. Смазываем горячую форму для тарта сливочным маслом, выкладываем на дно целый бодян и корицу, присыпаем сахаром с молотой корицей и выкладываем четвертинки груши (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).

Отправляем груши в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.

Слоеное тесто "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова немного раскачивает по размеру формы и накрывает им запеченные груши. Ножом обрезаем остатки теста и немного заворачиваем его внутрь. По всей площади теста делаем небольшие проколы вилкой.

Выпекаем Тарт Татен при 200 градусах до золотистого цвета – примерно 20-25 минут.

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