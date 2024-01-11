Победительница и экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала детально, как сделать вкусный торт.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась секретами приготовления торта с ореховой пастой. Также "Мастер Шеф" Глинская дала несколько советов, которые помогут делать угощение проще и быстрее.

Ингредиенты:

Ореховое тесто:

150 г яиц (3 шт)

220 г сахара (8 ст. л. с горкой + 1 ст. л. без горки)

200 г грецкого ореха

Ванильный сахар

300 г муки (10 ст. л. с горкой)

10 г разрыхлителя (2 ч. л.)

Соль

Сливочный крем:

600 мл молока (3 стакана, объемом 200 мл)

20 г муки (1 ст. л. без горки)

20 г кукурузного крахмала (2 ст. л. без горки + 1 ч. л. без горки)

100 г сахара (4 ст. л. с горкой)

80 г сливочного масла (жирностью 82%)

300 мл сливок (жирностью 30-35%) (1,5 стакана, объемом 200 мл)

Ореховая карамель:

150 мл сливок (жирностью 30-35%) (3/4 стакана, объемом 200 мл)

120 г сахара (4 ст. л. с горкой + 1 ст. л. без горки)

Соль

100 г сливочного масла (жирностью 82%) (1/2 пачки)

100 г ореховой пасты (4 ст. л)

Инструкции:

Для орехового теста:

Взбейте яйца с сахаром до образования пышной массы, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Измельчите грецкие орехи в блендере и добавьте к яичной массе.

Постепенно добавляйте ванильный сахар, муку, разрыхлитель, и соль, перемешивая.

Вылейте тесто в форму и выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180°C в течение 30-35 минут.

Для сливочного крема:

В молоке растворите муку и кукурузный крахмал.

"Мастер Шеф" Глинская советует, в сотейнике смешайте молочную смесь, сахар и варите до загустения.

Добавьте сливочное масло и хорошо перемешайте.

Отключите огонь и охладите крем.

В отдельной посуде взбейте сливки и медленно добавьте их в остывший крем, перемешивая.

Для ореховой карамели:

В сотейнике разогрейте сливки, сахар, соль и сливочное масло.

Варите, пока смесь не станет карамельного цвета.

Снимите с огня и добавьте ореховую пасту, хорошо перемешивая.

Сборка торта:

Положите первый корж на бумагу для выпечки. Намазать слой сливочного крема. "Мастер Шеф" Глинская далее рекомендует повторить процесс с оставшимися коржами и кремом.

Полейте торт ореховой карамелью.

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