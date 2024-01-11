В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась секретами приготовления торта с ореховой пастой. Также "Мастер Шеф" Глинская дала несколько советов, которые помогут делать угощение проще и быстрее.
Ингредиенты:
Ореховое тесто:
- 150 г яиц (3 шт)
- 220 г сахара (8 ст. л. с горкой + 1 ст. л. без горки)
- 200 г грецкого ореха
- Ванильный сахар
- 300 г муки (10 ст. л. с горкой)
- 10 г разрыхлителя (2 ч. л.)
- Соль
Сливочный крем:
- 600 мл молока (3 стакана, объемом 200 мл)
- 20 г муки (1 ст. л. без горки)
- 20 г кукурузного крахмала (2 ст. л. без горки + 1 ч. л. без горки)
- 100 г сахара (4 ст. л. с горкой)
- 80 г сливочного масла (жирностью 82%)
- 300 мл сливок (жирностью 30-35%) (1,5 стакана, объемом 200 мл)
Ореховая карамель:
- 150 мл сливок (жирностью 30-35%) (3/4 стакана, объемом 200 мл)
- 120 г сахара (4 ст. л. с горкой + 1 ст. л. без горки)
- Соль
- 100 г сливочного масла (жирностью 82%) (1/2 пачки)
- 100 г ореховой пасты (4 ст. л)
Инструкции:
Для орехового теста:
Взбейте яйца с сахаром до образования пышной массы, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Измельчите грецкие орехи в блендере и добавьте к яичной массе.
Постепенно добавляйте ванильный сахар, муку, разрыхлитель, и соль, перемешивая.
Вылейте тесто в форму и выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180°C в течение 30-35 минут.
Для сливочного крема:
В молоке растворите муку и кукурузный крахмал.
"Мастер Шеф" Глинская советует, в сотейнике смешайте молочную смесь, сахар и варите до загустения.
Добавьте сливочное масло и хорошо перемешайте.
Отключите огонь и охладите крем.
В отдельной посуде взбейте сливки и медленно добавьте их в остывший крем, перемешивая.
Для ореховой карамели:
В сотейнике разогрейте сливки, сахар, соль и сливочное масло.
Варите, пока смесь не станет карамельного цвета.
Снимите с огня и добавьте ореховую пасту, хорошо перемешивая.
Сборка торта:
Положите первый корж на бумагу для выпечки. Намазать слой сливочного крема. "Мастер Шеф" Глинская далее рекомендует повторить процесс с оставшимися коржами и кремом.
Полейте торт ореховой карамелью.
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