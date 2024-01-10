В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкусный кекс с шоколадом и ягодами.

Ингредиенты:

Для теста:

180 г муки

8 г разрыхлителя

150 г сливочного масла (размягченного, 82%)

130 г сахара

150 г яйца

Цедра лимона (по желанию)

100 г черники (замороженной)

Для сиропа:

150 мл воды

100 г сахара

Для шоколадной глазури:

100 г шоколада

10 мл растительного масла (рафинированного)

10 г вишни (или других ягод, сублимированных или вяленых)

Приготовление:

Подготовка ингредиентов:

Разогрейте духовку до 180°C, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Подготовьте форму для выпечки, смазав ее маслом или используя бумагу для выпечки.

Приготовление теста:

В глубокой миске смешайте муку и разрыхлитель.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, в другой миске взбейте сливочное масло с сахаром до получения мягкой и воздушной массы.

Постепенно добавляйте яйца, продолжая взбивать.

Постепенно вводите смесь с мукой и разрыхлителем, продолжая взбивать.

Добавьте цедру лимона (по желанию) и аккуратно перемешайте чернику.

Выпекание:

Выложите тесто в приготовленную форму.

Выпекайте в предварительно разогретой духовке около 45-50 минут или до готовности (проверьте, воткнув зубочистку - она должна выйти чистой).

Приготовление сиропа:

В небольшой кастрюле смешайте воду и сахар, доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 5 минут. Дайте остыть.

Обсыпка сиропом:

Когда кекс готов, выньте его из духовки, проколите вилкой по всей поверхности и осторожно налейте сироп поверх кекса. Дайте ему полностью впитаться, советует "Мастер Шеф" Глинская.

Приготовление шоколадной глазури:

Растопите шоколад в микроволновке или на водяной бане.

Добавьте растительное масло и тщательно перемешайте.

После немного остывания глазури добавьте вишни или другие подготовленные ягоды.

Покройте остывший кекс шоколадной глазурью, посоветовала "Мастер Шеф" Глинская.

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