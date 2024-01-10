В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкусный кекс с шоколадом и ягодами.
Ингредиенты:
Для теста:
- 180 г муки
- 8 г разрыхлителя
- 150 г сливочного масла (размягченного, 82%)
- 130 г сахара
- 150 г яйца
- Цедра лимона (по желанию)
- 100 г черники (замороженной)
Для сиропа:
- 150 мл воды
- 100 г сахара
Для шоколадной глазури:
- 100 г шоколада
- 10 мл растительного масла (рафинированного)
- 10 г вишни (или других ягод, сублимированных или вяленых)
Приготовление:
Подготовка ингредиентов:
Разогрейте духовку до 180°C, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Подготовьте форму для выпечки, смазав ее маслом или используя бумагу для выпечки.
Приготовление теста:
В глубокой миске смешайте муку и разрыхлитель.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, в другой миске взбейте сливочное масло с сахаром до получения мягкой и воздушной массы.
Постепенно добавляйте яйца, продолжая взбивать.
Постепенно вводите смесь с мукой и разрыхлителем, продолжая взбивать.
Добавьте цедру лимона (по желанию) и аккуратно перемешайте чернику.
Выпекание:
Выложите тесто в приготовленную форму.
Выпекайте в предварительно разогретой духовке около 45-50 минут или до готовности (проверьте, воткнув зубочистку - она должна выйти чистой).
Приготовление сиропа:
В небольшой кастрюле смешайте воду и сахар, доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 5 минут. Дайте остыть.
Обсыпка сиропом:
Когда кекс готов, выньте его из духовки, проколите вилкой по всей поверхности и осторожно налейте сироп поверх кекса. Дайте ему полностью впитаться, советует "Мастер Шеф" Глинская.
Приготовление шоколадной глазури:
Растопите шоколад в микроволновке или на водяной бане.
Добавьте растительное масло и тщательно перемешайте.
После немного остывания глазури добавьте вишни или другие подготовленные ягоды.
Покройте остывший кекс шоколадной глазурью, посоветовала "Мастер Шеф" Глинская.
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