Родителям сразу сообщили об обычае платить учителю деньги. На тот момент был определен представитель, ответственный за сбор средств, который взаимодействовал с учительницей.

В одном из киевских лицеев учительница требовала от родителей деньги на подарки, указывая суммы от 3000 до 5000 гривен. Однако, когда она уехала за границу, "подарки" выросли до 11 000 гривен. Детей, чьи родители отказались "делать сюрпризы", учительница травила и изолировала от других учеников. Такое сообщение опубликовала пользователь Ольга Мишина у Facebook-сообществу "Родители SOS".

Сын Ольги начал обучаться в первом классе лицея №51 в Киеве 1 сентября. Родителям сразу сообщили об обычае платить учителю деньги. На тот момент был определен представитель, ответственный за сбор средств, который взаимодействовал с учительницей.

В 2021/2022 учебном году родители дарили учительнице деньги от 3000 до 5000 гривен. Однако после начала войны все изменилось и суммы значительно выросли. Учительница, находясь за границей, продолжала выкладывать онлайн через Zoom и предоставляла банковские реквизиты для получения средств. Учитель считает получение этих денег от родителей подарками, а не коррупцией.

В сентябре 2023 учительница вернулась в Украину и продолжила требовать деньги от родителей. Вместо получения одного подарка в День учителя, она требовала финансовые взносы от каждого родителя отдельно. Однако Ольга отказалась от этого. После чего ее сына начала глупая учительница.

В октябре учительница заявила женщине, что ее сын "инклюзивный ребенок". Позже были и другие проявления травли. К примеру, всех детей фотографируют с их изделиями, а сына Ольги педагог просто игнорировала.

"Учительница посадила его за отдельную парту вплотную к доске, отделив от всех детей, что привело к угнетению психологического состояния моего 8-летнего сына и нежеланию посещать лицей", - пишет Ольга.

Ольга обратилась с жалобой в полицию 29 ноября 2023 года, но на их сообщения не последовало ответа. Ольга также подала электронный запрос на информацию о состоянии выполнения заявления, но ответа не получила.

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