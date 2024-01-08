В этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко предложил украинцам приготовить свекольные чипсы.
Рецепт очень простой. Такой перекус очень полезен, оригинален, вкусен и обязательно понравится даже детям. "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко подчеркнул, что свекольные чипсы можно есть не только дома, а удобно давать с собой в школу и брать на прогулку.
Сначала "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет пять штук свеклы, моет ее, чистит от кожуры и нарезает тонкими кружочками.
"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко не добавляет в чипсы соли, а только посыпает нарезанную свеклу 1 ч. л. орегано и аккуратно выкладывает кусочки на решетку дегидратора. Сушим свеклу в течение 8 часов при температуре 55-60 градусов – и чипсы готовы. Они имеют приятный сладкий вкус.
В комментариях подписчики Клопотенко отметили, что такие чипсы можно делать и в обычной духовке: нужно включить режим конвекции и оставить на пару сантиметров открытой дверцу, температуру ставим градусов 100-120.
Поклонники оценили новый рецепт от звезды "Мастер Шеф":
"Я готовила, вкусно. Но сначала отваривала свеклу немного, потом в сушилку. Можно есть как сладости, готовить борщ. Хорошо хранится свекла, если негде хранить";
"Кстати, вкусная штука) ребенку нравится, потому что язык становится как свекла) Спасибо за полезную идею 👏";
"Это очень вкусно. Также вкусно с бататом. 🔥".
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