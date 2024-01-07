Семь умных лайфхаков для дня стирки, которые сэкономят ваши деньги в потраченное время.

Вы боитесь дня стирки? Даже если вам нравится запах свежевыстиранной одежды, скорее всего, вы хотели бы провести уборку дешевле и быстрее.

Так что, если вам нужна дополнительная помощь в прачечной, обратитесь к нашему списку лучших лайфхаков.

Свежие полотенца

Секрет свежего запаха полотенец прямо после стирки? Уксус. Добавьте одну-две чашки в свой горячий цикл и пропустите мыло. Затем повторите цикл снова, как обычно. Сушите в машине до тех пор, пока не останется влаги, и вы получите свежие полотенца, как в спа-салоне .

Ручка для отбеливания своими руками

Ручки для отбеливания — отличное оружие в вашем арсенале для стирки. А сделать свой собственный — это простой способ сэкономить. Смешайте две столовые ложки кукурузного крахмала в стакане воды и варите на плите до закипания. Как только смесь загустеет, достаньте ее и дайте полностью остыть.

Моющее средство своими руками

Есть две причины отказаться от покупного моющего средства в пользу домашнего. Во-первых, моющее средство, сделанное своими руками, практически ничего не стоит, а это значит, что есть финансовый стимул. Также есть стимул для здоровья; приготовление самостоятельно дает вам полный контроль над используемыми ингредиентами. Простой рецепт включает в себя не что иное, как кусковое мыло, стиральную соду (карбонат натрия) и буру, последняя из которых убивает плесень и грибок.

Кондиционер для белья своими руками

Коммерческий кондиционер для белья, доступный в магазинах в виде жидкости или в виде листов для сушки, оправдывает свое название. Чего вы, возможно, не знаете, так это того, что, хотя он и стоит значительно дешевле, уксус работает так же хорошо, как и эти продукты. Налейте уксус прямо в дозатор кондиционера для белья в стиральной машине и, если хотите, добавьте несколько капель вашего любимого эфирного масла (для аромата) плюс примерно четверть стакана медицинского спирта (для дезинфекции).

Спасите потерянные носки с помощью прищепки

Вместо того, чтобы складывать отдельные носки в ящик до тех пор, пока не появится их приятель, лучше хранить их как визуальное напоминание. Создайте зону находок , прикрепив несколько прищепок к деревянной доске на расстоянии. Затем приколите брошенные носки, когда заметите, что они выходят из сушилки!

Получите больше места для хранения данных

Когда у вас мало места в прачечной, все может быстро прийти в хаос. Но может оказаться, что лучшее место для хранения вещей спрятано прямо у вас под ногами — или, скорее, под вашими машинами. Однако подставки для стиральных и сушильных машин, купленные в магазине, стоят дорого. Так что забудьте о покупках и начните делать все своими руками!

Теннисные мячи

В следующий раз, когда вы будете играть в парную игру, не забудьте принести теннисные мячи в сушилку. Теннисные мячи — отличная альтернатива простыням для сушки и, в качестве бонуса, они смягчают белье. Прежде чем смешивать их с грузом, заверните их в старый белый носок, чтобы предотвратить растекание цвета. Теннисные мячи не только взбивают тяжелые материалы, такие как одеяла, пальто и подушки , но и ускоряют высыхание белья.

Источник: bobvila.

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