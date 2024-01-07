Иногда нужно сыграть в детектива, чтобы определить причину неисправности стиральной машины.

Используйте следующие подсказки, чтобы найти причину протечки стиральной машины и решить, нужно ли это исправить своими руками или вам нужно вызвать профессионала.

Вы только что установили подставку для стиральной машины и сушилки, и теперь из недавно установленного прибора во время работы выливается вода?

Несбалансированная машина может привести к тряске всего прибора во время вращения и взбалтывания вашей одежды.

Результат: немного воды выливается и скапливается на полу прачечной. Если вы вовремя обнаружите утечку, отрегулируйте подставку стиральной машины или выровняйте пол, чтобы стабилизировать машину, может помочь.

Вода течет из-за стиральной машины, которую вы недавно установили самостоятельно.

Проверьте, удалили ли вы временную пластиковую сливную пробку производителя из новой покупки или случайно оставили ее на месте при подсоединении сливного шланга. Оставленная сзади сливная пробка не проблема. Просто отключите подачу воды, вытащите заглушку и снова подсоедините сливной шланг.

Вы наблюдаете, как вода вытекает во время цикла отжима.

Если вы исключили, что оставление пластиковой заглушки после установки не было случайной оплошностью, внимательно осмотрите шланги на предмет других признаков засорения, незакрепленных разъемов или других повреждений.

Засоренный сливной шланг препятствует правильному стеканию воды по сливной трубе, что приводит к скоплению H2O, которому некуда деваться, кроме как на пол прачечной. Эта распространенная проблема часто выглядит как утечка, но на самом деле это засор. С этой проблемой легко справиться, смягчив засор горячей водой и вытащив его с помощью выпрямленной проволочной вешалки , как если бы вы засорили слив душа . Затем промойте, просто включив воду.

Со сливными шлангами все в порядке, но вода продолжает просачиваться во время отжима?

Вы исчерпали проверку шлангов, но она не решила проблему, поэтому теперь пришло время взглянуть на еще одну потенциально неисправную деталь: насос.

Засорение насоса происходит, когда в этой части прибора скапливается грязь и другие частицы мусора (в том числе разные кусочки ткани, например бесхозный носок), что приводит к засорению.

Если вам повезет, легко очищаемый монетоприемник, доступный в нижней части машины, уловит неприятный мусор; Если в вашей машине нет такой ловушки, просто вытащите сливной шланг из выпускного отверстия и осмотрите заднюю часть машины на предмет потенциального засора в этом соединении.

Уплотнения между насосом и сливным шлангом также могут потенциально стать причиной утечек, если они слишком хрупкие или ослаблены, поэтому в качестве профилактической меры проверьте их надежность.

Всего несколько минут загрузки, а мыльные пузыри повсюду.

Избыточное пенообразование часто встречается в машинах с вертикальной или фронтальной загрузкой , и оно зависит от количества используемого мыла.

Дополнительное мыло не означает дополнительную чистоту. Вместо этого слишком много мыла вызывает засорение переливных трубок, что может привести к утечкам. Использование правильного моющего средства и в нужном его количестве — это простая профилактическая мера.

Источник: bobvila.

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