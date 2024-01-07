В этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко показал, как приготовить креплики – постные вареники, которые украинцы традиционно готовили на зимние праздники.

Для приготовления теста на креплики "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты:

мука - 400 г + немного для подпила

щепотка соли

растительное масло – 2 ст.л.

кипяток - 220 мл

Для начинки:

250 г белокочанной капусты

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

растительное масло – 2 ст.л.

вода - 50 мл

щепотка тмина

соль и перец по вкусу

фасоль

Для зажарки:

лук – 2 шт.

растительное масло – 3 ст.л.

Сначала "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко смешивает в миске муку, соль, растительное масло, добавляет кипяток, осторожно размешивает смесь ложкой, а дальше, когда она немного остынет, замешивает руками упругое эластическое тесто.

Формируем из теста шар, заворачиваем в пищевую пленку и оставляем на 20 минут отдохнуть. Тем временем готовим начинку.

Капусту шинкуем, морковь натираем, а лук нарезаем кубиком. В разогретом сотейнике с растительным маслом "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко обжаривает овощи в течение 5 минут, затем добавляет воду, накрывает крышкой и тушит еще примерно 15-20 минут. В конце добавляем тмин, соль и перец.

Отдельно нужно предварительно отварить фасоль в течение 90 минут. Немного разминаем вареную фасоль и смешиваем ее с тушеной капустой. Начиняем и лепим вареники.

К крепликам "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко готовит зажарку – просто нарезает лук кубиком и обжаривает на растительном масле на малом огне.

Отвариваем креплыки в подсоленной воде и подаем вместе с зажаркой.

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