В этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко показал, как приготовить креплики – постные вареники, которые украинцы традиционно готовили на зимние праздники.
Для приготовления теста на креплики "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- мука - 400 г + немного для подпила
- щепотка соли
- растительное масло – 2 ст.л.
- кипяток - 220 мл
Для начинки:
- 250 г белокочанной капусты
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- растительное масло – 2 ст.л.
- вода - 50 мл
- щепотка тмина
- соль и перец по вкусу
- фасоль
Для зажарки:
- лук – 2 шт.
- растительное масло – 3 ст.л.
Сначала "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко смешивает в миске муку, соль, растительное масло, добавляет кипяток, осторожно размешивает смесь ложкой, а дальше, когда она немного остынет, замешивает руками упругое эластическое тесто.
Формируем из теста шар, заворачиваем в пищевую пленку и оставляем на 20 минут отдохнуть. Тем временем готовим начинку.
Капусту шинкуем, морковь натираем, а лук нарезаем кубиком. В разогретом сотейнике с растительным маслом "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко обжаривает овощи в течение 5 минут, затем добавляет воду, накрывает крышкой и тушит еще примерно 15-20 минут. В конце добавляем тмин, соль и перец.
Отдельно нужно предварительно отварить фасоль в течение 90 минут. Немного разминаем вареную фасоль и смешиваем ее с тушеной капустой. Начиняем и лепим вареники.
К крепликам "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко готовит зажарку – просто нарезает лук кубиком и обжаривает на растительном масле на малом огне.
Отвариваем креплыки в подсоленной воде и подаем вместе с зажаркой.
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