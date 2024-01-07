Что принесет вашему знаку зодиака 7 января чтение Таро по одной карте? Читайте дальше.

Чтение одной карты Таро для всех знаков зодиака уже здесь 7 января, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 7 января.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей, перевернутая.

Вы боец, Овен, поэтому, когда последнее испытание показалось вам почти сильнее вас, это было поразительно, но вы крепкий парень, и когда жизнь сильно ударяет вас, вы даете сдачи еще сильнее.

Вот почему вы процветали в это время, являясь настоящим источником вдохновения для всех.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Пятерка Жезлов.

Изменения — это часть жизни, и это возможность расти. Не сокрушайтесь о том, что вещи не остаются прежними. Однообразие – это застой.

Воспользуйтесь шансом попробовать что-то новое. Вы вырастете и никогда больше не будете прежними, но в хорошем смысле.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Девятка Жезлов.

Вы не из тех, кто ищет конфронтации, но когда кто-то решает высказать свои проблемы вам в лицо, вы дадите ответ.

Это ваш шанс быть откровенным и честным. Если честность — лучшая политика, вы оказываете им услугу, говоря то, что вы действительно думаете.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Туз Кубков.

Если глаза — зеркало души, они также являются воротами в ваш разум. Вы должны кормить свой дух хорошей пищей.

Сосредоточьтесь на вещах, которые возвышают ваши мысли и чувства. Наслаждайтесь прекрасными вещами, такими как классическая или джазовая музыка, искусство и природа.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Шестерка Жезлов.

Одна вещь, которую вам нужно делать каждый день, — это верить в то, кто вы есть.

У тебя много замечательных черт и качеств, Лев, поэтому, когда ты эмоционален, устал или чувствуешь неуверенность в себе, напомни себе о том, что несмотря ни на что, ты рожден, чтобы руководить и побеждать.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Повешенный, перевернутая.

Нет причин ждать, пока кто-то другой примет решение за вас.

Итак, вы дали человеку возможность высказать свое мнение, но правда в том, что решения принимаете вы сами. Вы капитан своего корабля и истинный король своего замка.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Императрица.

У вас женский дух и душа, Весы, поэтому, когда вы чувствуете, что вам нужно много работать, это уводит вас от более мягкой стороны вашей личности. Верните ситуацию в баланс.

Сделайте что-нибудь, что напомнит вам о вашей нежной стороне. Хорошо оставаться верным тому, кто ты есть.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Двойка Кубков, перевернутая.

Вы находитесь в таком месте, где принимать решения нелегко. Это может быть сочетание факторов, вызывающее путаницу.

Дайте себе время обработать все, что вам нужно просмотреть. Уверенность придет, когда вы будете готовы, и вы увидите, что решения часто принимаются сами собой.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Шестерка Кубков.

Так приятно взглянуть на свою жизнь и сделать мини-обзор того, как далеко ты продвинулся.

Кто бы мог подумать, что ты сейчас окажешься в этом месте, верно? Вы так долго думали, что вам конец, но нет. Ты снова воскресаешь!

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Верховная Жрица, перевернутая.

Итак, вы не уверены в том, что говорит ваше сердце. В вашей жизни много шума, и это может быть одним из факторов, препятствующих вашей способности слышать свой внутренний голос.

Медитируйте. Сделайте очистку окружающей среды. Позвольте себе шанс воссоединиться со своей высшей силой.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Луна.

Чувствовали ли вы себя в ловушке в последнее время? Вам может казаться, что что-то происходит, но вы не можете этого понять.

Возможно, какое-то время вы и не будете знать, чему именно вы не можете доверять, но в конце концов истина всегда всплывает на свет. Ждать его.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Королева Пентаклей.

Оставайтесь практичными. Иногда дело не в том, что вы чувствуете, а в том, каковы факты. В чем вы видите самую важную истину, которую не можете опровергнуть?

Не живите в отрицании. Опасно отрицать то, что находится прямо перед вашими глазами.

Источник: yourtango.

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