Чтение одной карты Таро для всех знаков зодиака уже здесь 7 января, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.
Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 7 января.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Карта Таро: Пятерка Пентаклей, перевернутая.
Вы боец, Овен, поэтому, когда последнее испытание показалось вам почти сильнее вас, это было поразительно, но вы крепкий парень, и когда жизнь сильно ударяет вас, вы даете сдачи еще сильнее.
Вот почему вы процветали в это время, являясь настоящим источником вдохновения для всех.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Карта Таро: Пятерка Жезлов.
Изменения — это часть жизни, и это возможность расти. Не сокрушайтесь о том, что вещи не остаются прежними. Однообразие – это застой.
Воспользуйтесь шансом попробовать что-то новое. Вы вырастете и никогда больше не будете прежними, но в хорошем смысле.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Карта Таро: Девятка Жезлов.
Вы не из тех, кто ищет конфронтации, но когда кто-то решает высказать свои проблемы вам в лицо, вы дадите ответ.
Это ваш шанс быть откровенным и честным. Если честность — лучшая политика, вы оказываете им услугу, говоря то, что вы действительно думаете.
Рак (21 июня – 22 июля)
Карта Таро: Туз Кубков.
Если глаза — зеркало души, они также являются воротами в ваш разум. Вы должны кормить свой дух хорошей пищей.
Сосредоточьтесь на вещах, которые возвышают ваши мысли и чувства. Наслаждайтесь прекрасными вещами, такими как классическая или джазовая музыка, искусство и природа.
Лев (23 июля – 22 августа)
Карта Таро: Шестерка Жезлов.
Одна вещь, которую вам нужно делать каждый день, — это верить в то, кто вы есть.
У тебя много замечательных черт и качеств, Лев, поэтому, когда ты эмоционален, устал или чувствуешь неуверенность в себе, напомни себе о том, что несмотря ни на что, ты рожден, чтобы руководить и побеждать.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Карта Таро: Повешенный, перевернутая.
Нет причин ждать, пока кто-то другой примет решение за вас.
Итак, вы дали человеку возможность высказать свое мнение, но правда в том, что решения принимаете вы сами. Вы капитан своего корабля и истинный король своего замка.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Карта Таро: Императрица.
У вас женский дух и душа, Весы, поэтому, когда вы чувствуете, что вам нужно много работать, это уводит вас от более мягкой стороны вашей личности. Верните ситуацию в баланс.
Сделайте что-нибудь, что напомнит вам о вашей нежной стороне. Хорошо оставаться верным тому, кто ты есть.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Карта Таро: Двойка Кубков, перевернутая.
Вы находитесь в таком месте, где принимать решения нелегко. Это может быть сочетание факторов, вызывающее путаницу.
Дайте себе время обработать все, что вам нужно просмотреть. Уверенность придет, когда вы будете готовы, и вы увидите, что решения часто принимаются сами собой.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Карта Таро: Шестерка Кубков.
Так приятно взглянуть на свою жизнь и сделать мини-обзор того, как далеко ты продвинулся.
Кто бы мог подумать, что ты сейчас окажешься в этом месте, верно? Вы так долго думали, что вам конец, но нет. Ты снова воскресаешь!
Козерог (22 декабря – 19 января)
Карта Таро: Верховная Жрица, перевернутая.
Итак, вы не уверены в том, что говорит ваше сердце. В вашей жизни много шума, и это может быть одним из факторов, препятствующих вашей способности слышать свой внутренний голос.
Медитируйте. Сделайте очистку окружающей среды. Позвольте себе шанс воссоединиться со своей высшей силой.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Карта Таро: Луна.
Чувствовали ли вы себя в ловушке в последнее время? Вам может казаться, что что-то происходит, но вы не можете этого понять.
Возможно, какое-то время вы и не будете знать, чему именно вы не можете доверять, но в конце концов истина всегда всплывает на свет. Ждать его.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Карта Таро: Королева Пентаклей.
Оставайтесь практичными. Иногда дело не в том, что вы чувствуете, а в том, каковы факты. В чем вы видите самую важную истину, которую не можете опровергнуть?
Не живите в отрицании. Опасно отрицать то, что находится прямо перед вашими глазами.
Источник: yourtango.
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