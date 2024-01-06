В Закарпатской области работники ТЦК и СП якобы угнали водителя.

Об этом заявил народный депутат Георгий Мазурашу.

По его словам, мужчины в форме силой вытащили мужчину из его автомобиля на блокпосту и отвезли в Хустский ТЦК.

Жена мужчины с ребенком остались на трассе в селе Межгорье.

"Сказали оформят повестку в его ТЦК (Днепр) и отпустят. Обманули. На самом деле после этого он "пропал". Телефон забрали, наверное...", - говорится в сообщении.

Мазурашу добавил, что похищенный мужчина может находиться в Хустском ТЦК или уже в Ровенской области.

"Жена с ребенком остались в машине. Ожидали, что вернется, так же сказали "военноматные"…Практику вождения женщина не очень имеет. Прождали растерянные с ребенком с обеда до вечера там, возле ТЦК. Ночью уже пошли искать, где переночевать. В полиции посоветовали не писать заявление, мол, зря потратят время…», - сообщил нардеп.

Украинцы в комментариях к новости отреагировали на новость:

"А если бы они ребенка в больницу везли? Ну это трэш! За такое нужно наказывать! Это похищение человека!",

"... тцкашиники что хотят то и делают им законы не писаны.

Тцкашники очень по закону все делают, вот с ними и по закону за похищение человека надо и поступать, они должны отвечать перед законом за похищение людей",

"Читаешь подобного рода новости и видишь, как у человека, которого похитили, а его жену и детей оставили где-то посреди леса в машине, поднимается «патриотизм», «дух» и «мотивация»...».

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