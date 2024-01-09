Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом вкуснейшей соленой овсянки с грибами и сыром.
⠀
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- сухие овсяные хлопья - 50-55 г
- молоко - 100-125 г
- вода – 150 г
- щепотка соли
- сливочное масло - 15-20 г
- пармезан – 25-30 г
- жареные грибы (лисички или другие лесные, например, белые или маслята) - 80-100 г
- зелень – по вкусу
- трюфельная паста – по желанию
Для начала нужно подготовить грибы – обжариваем их с добавлением чеснока и зелени.
В сотейник "Мастер Шеф" Владимир Ярославский наливает воду и молоко, добавляет соль и доводит до кипения. После этого всыпаем овсянку и, помешивая, варим ее до готовности.
К овсянке добавляем сливочное масло и обжаренные грибы. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский также советует попробовать добавить свежий тимьян или орегано.
Варим кашу еще минуту, затем снимаем с плиты и добавляем пармезан, натертый на мелкую терку. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский подчеркнул, что сотейник не должен быть слишком горячим, иначе сыр может пристать ко дну. В конце при желании добавляем трюфельную пасту, соль при необходимости и все вымешиваем.
Соленую овсянку лучше всего подавать сразу. Сверху блюдо дополнительно можно украсить жареными грибами, тертым сыром и полить оливковым маслом.
Последние новости Украины:
Напомним, Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт идеальных домашних чебуреков.
Как сообщала Politeka, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал очень простой и вкусный рецепт шарлотки.
Также Politeka писала, что Владимир Ярославский поделился рецептом невероятно вкусных ленивых вареников.