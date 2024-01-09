Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом вкуснейшей соленой овсянки с грибами и сыром.

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Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

сухие овсяные хлопья - 50-55 г

молоко - 100-125 г

вода – 150 г

щепотка соли

сливочное масло - 15-20 г

пармезан – 25-30 г

жареные грибы (лисички или другие лесные, например, белые или маслята) - 80-100 г

зелень – по вкусу

трюфельная паста – по желанию

Для начала нужно подготовить грибы – обжариваем их с добавлением чеснока и зелени.

В сотейник "Мастер Шеф" Владимир Ярославский наливает воду и молоко, добавляет соль и доводит до кипения. После этого всыпаем овсянку и, помешивая, варим ее до готовности.

К овсянке добавляем сливочное масло и обжаренные грибы. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский также советует попробовать добавить свежий тимьян или орегано.

Варим кашу еще минуту, затем снимаем с плиты и добавляем пармезан, натертый на мелкую терку. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский подчеркнул, что сотейник не должен быть слишком горячим, иначе сыр может пристать ко дну. В конце при желании добавляем трюфельную пасту, соль при необходимости и все вымешиваем.

Соленую овсянку лучше всего подавать сразу. Сверху блюдо дополнительно можно украсить жареными грибами, тертым сыром и полить оливковым маслом.

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