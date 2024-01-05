На этот раз в сторис на своей странице в Instagram жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук поделилась трагическим известием.

Анна Саливанчук разместила пост Людмилы Семенюк об 11-летнем Глебе Федюке, которого убила российская ракета прямо накануне Нового года, когда он вышел в соседний магазин.

"Глеб никогда не станет композитором. И его любимое пианино будет одиноко стоять в комнате. Ему всегда будет 11 лет. На пороге магазина его убила российская ракета… Воздай им, Господи!", – подчеркнула автор публикации, которую цитирует Анна Саливанчук.

Глеб Федюк погиб 31 декабря 2023 года. Мальчик находился на улице, когда российские оккупационные войска обстреляли Корабельный район Херсона. Как рассказали в Херсонской школе искусств №1, Глеб учился в 5-м классе фортепианного отдела. Он был активным усердным учеником, принимавшим активное участие в жизни школы.

Напомним, ранее Анна Саливанчук почтила память своего погибшего коллеги, актера Василия Кухарского, который с начала полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ. В сентябре защитник получил тяжелое ранение. К сожалению, спасти актера не удалось, он ушел из жизни 7 декабря.

Анна Саливанчук, получив награду "Лучшая драматическая актриса года", на сцене эмоционально зачитала стихотворение, посвятив его Василию Кухарскому и его маме.

Последние новости Украины:

Напомним, супруга продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук предложила рецепт любимого блюда своих сыновей.

А еще Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" честно показала, какой была раньше до перемен.

Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" честно показала, как тяжело ей похудеть.