В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом вкусной скумбрии в домашнем маринаде. По словам "Мастер Шефа", чем больше рыба постоит в таком маринаде, тем вкуснее будет потом при подаче.

Ингредиенты:

3 скумбрии (примерно 1,5 кг)

3 лука (250 г)

1 л воды

100 г соли

25 г сахара

100 г острой горчицы

20 горошин черного перца

Приготовление:

Шаг 1: Подготовка ингредиентов

Очистите и порежьте лук кольцами.

Подготовьте скумбрию, удалите чешую, внутренности и хорошо промойте под холодной водой. После этого разделите ее на филе, советует "Мастер Шеф" Глинская.

Шаг 2: Приготовление маринада

В миске смешайте воду, соль, сахар, острую горчицу и горошину черного перца. Хорошо перемешайте, пока соль и сахар полностью не растворятся.

Шаг 3: Маринирование скумбрии

В глубокой посуде положите слой лука, затем слой филе скумбрии. Повторяйте этот процесс, пока все ингредиенты не будут использованы.

"Мастер Шеф" Глинская рекомендует, залейте маринадом, чтобы все было полностью покрыто. Поставьте в холодильник на 12-24 часа для маринования.

Шаг 4: Приготовление солёной скумбрии

После маринования достаньте из холодильника и обсушите.

Скумбрию можно подавать в холодном виде, нарезанную тонкими ломтями.

Подсказка: Для улучшения вкуса дайте солёной скумбрии настояться в холодильнике день или два перед подачей, добавила "Мастер Шеф" Глинская.

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