В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом вкусной скумбрии в домашнем маринаде. По словам "Мастер Шефа", чем больше рыба постоит в таком маринаде, тем вкуснее будет потом при подаче.
Ингредиенты:
- 3 скумбрии (примерно 1,5 кг)
- 3 лука (250 г)
- 1 л воды
- 100 г соли
- 25 г сахара
- 100 г острой горчицы
- 20 горошин черного перца
Приготовление:
Шаг 1: Подготовка ингредиентов
- Очистите и порежьте лук кольцами.
- Подготовьте скумбрию, удалите чешую, внутренности и хорошо промойте под холодной водой. После этого разделите ее на филе, советует "Мастер Шеф" Глинская.
Шаг 2: Приготовление маринада
- В миске смешайте воду, соль, сахар, острую горчицу и горошину черного перца. Хорошо перемешайте, пока соль и сахар полностью не растворятся.
Шаг 3: Маринирование скумбрии
- В глубокой посуде положите слой лука, затем слой филе скумбрии. Повторяйте этот процесс, пока все ингредиенты не будут использованы.
- "Мастер Шеф" Глинская рекомендует, залейте маринадом, чтобы все было полностью покрыто. Поставьте в холодильник на 12-24 часа для маринования.
Шаг 4: Приготовление солёной скумбрии
- После маринования достаньте из холодильника и обсушите.
- Скумбрию можно подавать в холодном виде, нарезанную тонкими ломтями.
Подсказка: Для улучшения вкуса дайте солёной скумбрии настояться в холодильнике день или два перед подачей, добавила "Мастер Шеф" Глинская.
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