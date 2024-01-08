В этот раз на своей странице в Instagram бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как вкусно и оригинально приготовить скумбрию. На этот рецепт вы потратите не больше 20 минут, а результат приятно поразит.

"Скумбрия чрезвычайно привлекательная, вкусная и полезная", – советует "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Для приготовления скумбрии "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

скумбрия – 1 шт.

цедра 1/2 апельсина

французская горчица – 1 ст.л.

соевый соус – 1 ст.л.

соль – 1/5 ч.л.

апельсиновый сок – 25 г

чеснок – 1 зубчик

Полузамороженную рыбу звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова разрезает по хребту и раскрывает пополам, отрезает все косточки у плавника и достает с помощью пинцета все кости.

Ножницами разрезаем рыбу, как на видео, и переворачиваем каждый кусочек кожурой вверх. Чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз.

Для маринада для скумбрии "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова использует французскую горчицу, соевый соус, апельсиновый сок и цедру, измельченный чеснок и соль – смещаем все и смазываем рыбу.

Выкладываем скумбрию в форму для запекания, накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут, а затем убираем фольгу и запекаем еще 5 минут.

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