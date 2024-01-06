Ваш ежедневный гороскоп на 6 января уже здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака.

Ежедневный гороскоп на 6 января:

Овен

(21 марта – 19 апреля)

Что мешает тебе осуществить свою мечту, Овен? Когда Луна в Рыбах, пришло время взглянуть в лицо своим страхам.

Во время этого транзита страхи могут показаться не чем иным, как тенями воображения.

Шокирующее открытие может помочь вам увидеть вещи с большей ясностью, особенно когда Луна говорит с Ураном в вашем секторе денег и недвижимости.

Пришло время заявить о том, что вы владеете своим временем и энергией, не беспокоясь о том, что другие думают о вашем выборе.

Телец

(20 апреля – 20 мая)

Друзья могут увести тебя лишь так далеко, Телец, иногда тебе приходится идти одному.

Луна в Рыбах — это сигнал о том, что нужно держаться за поддержку других, уделяя немного меньше внимания, чем обычно, поскольку из-за Урана взаимодействие кажется непоследовательным.

Сегодня сделайте что-нибудь, чего вы можете достичь без чьей-либо помощи, и если у вас есть какие-то личные дела, и у вас есть свободное время, чтобы их закончить, это отличный день, чтобы заняться своими делами.

Близнецы

(21 мая – 20 июня)

На горизонте не за горами видение работы мечты или рабочей роли, где вы можете работать удаленно или лучше контролировать свое время. Вам может показаться, что это невыполнимая задача, но сегодня все может измениться.

Луна общается с Ураном, принося энергетическое понимание и ясность. Вы можете увидеть проблему такой, какая она есть на самом деле, и способ ее решения, в отличие от предыдущего.

Сейчас не время отмахиваться от своих идей. Действуйте, Близнецы, ведь ваши мечты могут стать реальностью.

Рак

(21 июня – 22 июля)

Что вам мешает собраться с мыслями?

Кривая обучения может быть крутой, когда вы надеетесь освоить что-то новое, но помощь друга или кого-то из ваших знакомых по работе может стать полезной стратегией, позволяющей преодолеть этот ментальный блок.

Если вы знаете кого-то, кто естественно объясняет вещи или может преподавать простыми словами, его объяснения действительно могут помочь вам совершить прорыв и углубить свои знания по конкретному предмету.

Лев

(23 июля – 22 августа)

Луна в Рыбах привлекает внимание к вашим общим ресурсам, а при участии Урана может возникнуть внезапная потребность в доступе к ним.

Вам необходимо ликвидировать некоторые активы или вы надеетесь обналичить часть своих ресурсов?

Найдите время, чтобы проанализировать финансовые последствия любого выбора, который вам нужно сделать, включая налоговые условия, которые это может иметь для вас.

Дева

(23 августа – 22 сентября)

Что нужно вашим отношениям, чтобы перейти на новый уровень в бизнесе или, может быть, в браке? Этот день поддерживает прохождение курса по изучению новых навыков, которые помогут в разрешении конфликтов и общении.

Планируете пожениться в следующем году? Если вы надеетесь провести религиозную церемонию или у вас есть определенные юридические требования, которые необходимо выполнить для выдачи лицензии, сегодня самое время узнать, что это такое, и составить контрольный список, чтобы не пропустить любые элементы в процессе подготовки.

Весы

(23 сентября – 22 октября)

Какие небольшие повседневные дела вы можете сделать, чтобы улучшить свое будущее? В финансовом отношении у вас может быть возможность участвовать в инвестициях, которые делают и другие, например, в бизнес-плане, совместном сберегательном счете или ангельском инвестировании.

Сегодня прекрасное время, чтобы изучить новые способы вложить свои деньги, чтобы удвоить их при сотрудничестве с другими. Что бы вы ни задумали сделать, проявите мудрость и проконсультируйтесь с налоговым адвокатом и финансовым консультантом.

Скорпион

(23 октября – 21 ноября)

Сделайте сегодня что-нибудь спонтанное, что возродит вашу веру в романтику. Посетите книжный магазин с кем-нибудь, кто вам нравится, и прочитайте вместе несколько строк стихов.

Запланируйте приятную встречу после работы и прокатитесь по парку или совершите круиз по улицам города, чтобы увидеть последние проблески праздничных огней. Возьмите ранний подарок ко Дню святого Валентина, чтобы подготовиться к 14 февраля.

Стрелец

(22 ноября – 21 декабря)

«Держись близко к тому, что знаешь» — вот девиз, который стоит попробовать сегодня. Луна в вашем секторе дома приносит в вашу жизнь потребность в безопасности.

В распорядке дня могут возникнуть некоторые нарушения, но знание того, что у вас уже есть определенные вещи, может уменьшить беспокойство по поводу будущего и дать вам чувство контроля до тех пор, пока нестабильность не выровняется к завтрашнему дню.

Козерог

(22 декабря – 19 января)

Настоящий сюрприз может случиться от друга во время Луны в гармонии с Ураном.

Некий тайный поклонник может решить, что сегодня самое время раскрыть свои скрытые чувства. Это может быть сюрприз «Я люблю тебя» или признание в заинтересованности в текстовом сообщении или заметке.

Водолей

(20 января – 18 февраля)

Сегодня могут произойти расходы на дом или какой-то кризис в вашем месте жительства.

Чтобы подготовиться заранее, обязательно проверьте все гарантии на бытовую технику или обновите все в доме, срок действия которых близок к истечению или почти просрочен. Любые предметы, которые, кажется, находятся на последнем издыхании и готовы к ремонту, не игнорируйте их. Запланируйте обновления или настройки на этой неделе.

Рыбы

(19 февраля – 20 марта)

Высказаться нелегко, но Рыбам уже давно пора. То, что вы сдерживали, чтобы сказать, может быть, трудно не выбросить из вашей груди.

У вас на уме много вещей, и теперь, когда вы открыты и готовы об этом говорить, это может стать неожиданностью для всех.

Источник: yourtango.

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