На Волыни правоохранитель на служебном автомобиле сбил 14-летнего парня.

Правоохранитель на служебном автомобиле совершил трагическое ДТП.

Как сообщает пресс-служба ДБР, расследуется смертельная авария на Волыни с участием правоохранителя, в результате ДТП погиб 14-летний подросток.

Сотрудники ДБР начали расследование по факту дорожно-транспортного происшествия на Волыни.

Трагическая авария произошла около 20 часов 4 января в селе Пульмо Ковельского района.

Правоохранитель на служебном автомобиле не выбрал безопасной скорости и не учел дорожную обстановку во время дождя, из-за чего совершил наезд на пешехода.

14-летний подросток двигался в попутном направлении, к сожалению, от полученных травм парень погиб.

В ГБР сообщили, что возбуждено уголовное производство по факту нарушения ПДД (ч. 2 ст. 286 УК).

Проводятся следственные действия и назначен ряд экспертиз, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

Недавно сообщалось, что не дождавшись прибытия медиков, водитель скрылся: полицейский устроил трагическое ДТП в Одесской области.

правоохранитель, управляя автомобилем, выехал задним ходом со двора дома и совершил наезд на женщину. В то время в автомобиле находилась его жена.





После наезда супруги перенесли пострадавшую на скамейку под подъездом и вызвали скорую помощь. Но, не дождавшись прибытия медиков, водитель покинул место аварии и позже его жена также покинула место происшествия.

Последние новости Украины:

Чиновник из КМВА "отмазывал" депутатов горсовета от мобилизации: ему грозит огромный срок.

Как сообщала Politeka, житель Днепропетровщины поплатился за поддержку РФ, решивших в суде.

Также писала Politeka, в Днепре продали РФ важные системы для военных баз.