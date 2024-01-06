Правоохранитель на служебном автомобиле совершил трагическое ДТП.
Как сообщает пресс-служба ДБР, расследуется смертельная авария на Волыни с участием правоохранителя, в результате ДТП погиб 14-летний подросток.
Сотрудники ДБР начали расследование по факту дорожно-транспортного происшествия на Волыни.
Трагическая авария произошла около 20 часов 4 января в селе Пульмо Ковельского района.
Правоохранитель на служебном автомобиле не выбрал безопасной скорости и не учел дорожную обстановку во время дождя, из-за чего совершил наезд на пешехода.
14-летний подросток двигался в попутном направлении, к сожалению, от полученных травм парень погиб.
В ГБР сообщили, что возбуждено уголовное производство по факту нарушения ПДД (ч. 2 ст. 286 УК).
Проводятся следственные действия и назначен ряд экспертиз, чтобы установить все обстоятельства трагедии.
Недавно сообщалось, что не дождавшись прибытия медиков, водитель скрылся: полицейский устроил трагическое ДТП в Одесской области.
правоохранитель, управляя автомобилем, выехал задним ходом со двора дома и совершил наезд на женщину. В то время в автомобиле находилась его жена.
После наезда супруги перенесли пострадавшую на скамейку под подъездом и вызвали скорую помощь. Но, не дождавшись прибытия медиков, водитель покинул место аварии и позже его жена также покинула место происшествия.
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