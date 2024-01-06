В Киевской области украинская компания поставляла в РФ средства тактической медицины.

Так, СБУ разоблачила предприятие в Киевской области, которое осуществляло оптовые поставки средств тактической медицины в РФ.

Как сообщает прессс-лужба СБУ, в организации "схемы" подозревается владелец одной из крупнейших компаний в Украине, которая производит изделия из резины и пластмассы, в частности, для военного снаряжения.

В течение 2022-2023 годов в РФ было переправлено несколько партий тактических жгутов и бинтов на сумму более 40 млн грн.

Нелегальный маршрут пролегал через страну ЕС, однако отправлялись изделия в Россию.

Медсредства попадали в подсанкционные компании России, поставляющие амуницию для войск России.

Для маскировки преступной деятельности бизнесмен украинской компании занимался «раскруткой» имиджа как волонтера, поставляющего медтовары ВСУ.

В ходе обысков были обнаружены телефоны, компьютеры и документация с доказательствами схемы.

Следователи СБУ сообщили владельцу компании о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины.

Решается вопрос содержания фигуранта под стражей, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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