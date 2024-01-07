Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился простым рецептом соуса для салата, который смакует лучше "Цезаря".

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил украинцам приготовить соус для салата Кобб.

Кобб – популярный американский салат, похожий на "Цезарь", но ингредиенты не перемешиваются, а выкладываются на тарелку отдельными полосами.

Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский отметил, что соус для салата Кобб еще вкуснее, чем для "Цезаря". Такой соус подходит к разным салатам, а также его очень вкусно мазать на хлеб к сэндвичам.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

2 желтка

250 г растительного масла

35 г зерновой горчицы

5 г сахара

4 г соли

чёрный перец

чеснок - 35 г конфи или 5 г сухого

350 г белого йогурта

15 г лимонного сока

зелень (лук-шнитт, эстрагон, тимьян и петрушка)

копченая паприка

соевый соус или ворчестер - несколько капель

Сперва "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет к желткам горчицу, чеснок, соль, сахар и взбивает все венчиком до появления пены.

"С пеной эмульгация масла будет происходить гораздо лучше (знаете, что часто не получается майонез - с таким приемом все получится!)", – отметил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Затем тонкой струйкой добавляем растительное масло, продолжая другой рукой взбивать смесь. Когда соус начнет густеть, добавляем йогурт и перемешиваем.

"Количество йогурта можете брать на свой выбор - мне нравится, когда минимум половина его! Так соус получается легкий и менее калорийный", – советует "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

В конце добавляем по вкусу рубленную зелень, паприку и соевый соус.

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