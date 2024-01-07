Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил украинцам приготовить соус для салата Кобб.
Кобб – популярный американский салат, похожий на "Цезарь", но ингредиенты не перемешиваются, а выкладываются на тарелку отдельными полосами.
Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский отметил, что соус для салата Кобб еще вкуснее, чем для "Цезаря". Такой соус подходит к разным салатам, а также его очень вкусно мазать на хлеб к сэндвичам.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- 2 желтка
- 250 г растительного масла
- 35 г зерновой горчицы
- 5 г сахара
- 4 г соли
- чёрный перец
- чеснок - 35 г конфи или 5 г сухого
- 350 г белого йогурта
- 15 г лимонного сока
- зелень (лук-шнитт, эстрагон, тимьян и петрушка)
- копченая паприка
- соевый соус или ворчестер - несколько капель
Сперва "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет к желткам горчицу, чеснок, соль, сахар и взбивает все венчиком до появления пены.
"С пеной эмульгация масла будет происходить гораздо лучше (знаете, что часто не получается майонез - с таким приемом все получится!)", – отметил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.
Затем тонкой струйкой добавляем растительное масло, продолжая другой рукой взбивать смесь. Когда соус начнет густеть, добавляем йогурт и перемешиваем.
"Количество йогурта можете брать на свой выбор - мне нравится, когда минимум половина его! Так соус получается легкий и менее калорийный", – советует "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.
В конце добавляем по вкусу рубленную зелень, паприку и соевый соус.
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