Кулинарный эксперт, бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась идеальным рецептом котлет для тех, кто следит за фигурой.

Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом вкусных и полезных куриных котлет с овощами.

Этот рецепт "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова разработала вместе с диетологом, экспертом шоу "Зважені та щасливі" Светланой Фус. Котлетки получаются диетическими, очень нежными и вкусными – можно есть и худеть.

Для приготовления рубленых куриных котлет "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

520 г куриного филе

120 г сладкого перца

120 г лука

10 г масла гхи (или другого масла для жарки)

1 яйцо

10 г зелени укропа

соль и перец по вкусу

Сначала "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова ножом рубит куриное филе на мелкие кусочки. Сладкий перец и лук нарезаем мелким кубиком (во французской кухне это называется брюнуаз). Ножом измельчаем зелень укропа.

На разогретой сковороде с добавлением масла гхи (или другого) и 2 столовых ложек воды нужно притомить лук – под крышкой до золотистого цвета.

В одной емкости смешиваем измельченное куриное филе, обжаренный лук, нарезанный перец, укроп, куриное яйцо, добавляем соль и специи по вкусу. Хорошо все перемешиваем до однородности.

Татьяна Литвинова, чтобы сделать котлеты максимально полезными, решила не жарить их, а запечь. Для этого звезда "Мастер Шеф" использовала силиконовые формочки.

Наполняем формочки мясо-овощной массой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.

Последние новости Украины:

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.