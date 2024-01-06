Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом вкусных и полезных куриных котлет с овощами.
Этот рецепт "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова разработала вместе с диетологом, экспертом шоу "Зважені та щасливі" Светланой Фус. Котлетки получаются диетическими, очень нежными и вкусными – можно есть и худеть.
Для приготовления рубленых куриных котлет "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:
- 520 г куриного филе
- 120 г сладкого перца
- 120 г лука
- 10 г масла гхи (или другого масла для жарки)
- 1 яйцо
- 10 г зелени укропа
- соль и перец по вкусу
Сначала "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова ножом рубит куриное филе на мелкие кусочки. Сладкий перец и лук нарезаем мелким кубиком (во французской кухне это называется брюнуаз). Ножом измельчаем зелень укропа.
На разогретой сковороде с добавлением масла гхи (или другого) и 2 столовых ложек воды нужно притомить лук – под крышкой до золотистого цвета.
В одной емкости смешиваем измельченное куриное филе, обжаренный лук, нарезанный перец, укроп, куриное яйцо, добавляем соль и специи по вкусу. Хорошо все перемешиваем до однородности.
Татьяна Литвинова, чтобы сделать котлеты максимально полезными, решила не жарить их, а запечь. Для этого звезда "Мастер Шеф" использовала силиконовые формочки.
Наполняем формочки мясо-овощной массой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.
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