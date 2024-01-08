Они покрыты жиром, пятнами от продуктов и другими загрязнениями, которые иногда кажутся невозможными для удаления. Однако существует эффективный и естественный способ очистки шкафчиков без большого количества химических средств. Давайте рассмотрим рецепт для безупречной чистоты в кухонных шкафчиках.

Что вам понадобится:

Спрей-пуля для распыления раствора: Для удобства нанесения средства на поверхности шкафчиков.

Микрофибровая губка или тряпка: Для распределения средства и удаления грязи.

Сод бикарбоната: Сода прекрасно очищает и удаляет неприятные запахи.

Сок лимона: Лимонный сок не только приятно пахнет, но и обладает отбеливающими свойствами.

Уксус белого винограда: Уксус является мощным средством для удаления жира и известковых отложений.

Инструкции:

Смешайте ингредиенты: В стакане или бутылке со спреем, смешайте одинаковые части уксуса, сока лимона и бикарбоната. Тряхните или перемешивайте до тех пор, пока все компоненты не растворятся.

Нанесите на поверхности шкафчиков: Равномерно распылите полученный раствор на загрязненные поверхности кухонных шкафчиков.

Пусть действует: Оставьте раствор в течение 5-10 минут, чтобы он мог отделить загрязнение и смягчить жир.

Очистите губкой или тряпкой: С помощью микрофибровой губки или тряпки протрите поверхности шкафчиков, обращая особое внимание на места с большими загрязнениями.

Промойте водой: После очистки промойте водой для удаления остатков средства и загрязнений.