Они покрыты жиром, пятнами от продуктов и другими загрязнениями, которые иногда кажутся невозможными для удаления. Однако существует эффективный и естественный способ очистки шкафчиков без большого количества химических средств. Давайте рассмотрим рецепт для безупречной чистоты в кухонных шкафчиках.

Что вам понадобится:

  1. Уксус белого винограда: Уксус является мощным средством для удаления жира и известковых отложений.

  2. Сок лимона: Лимонный сок не только приятно пахнет, но и обладает отбеливающими свойствами.

  3. Сод бикарбоната: Сода прекрасно очищает и удаляет неприятные запахи.

  4. Микрофибровая губка или тряпка: Для распределения средства и удаления грязи.

  5. Спрей-пуля для распыления раствора: Для удобства нанесения средства на поверхности шкафчиков.

кухня

Инструкции:

  1. Смешайте ингредиенты: В стакане или бутылке со спреем, смешайте одинаковые части уксуса, сока лимона и бикарбоната. Тряхните или перемешивайте до тех пор, пока все компоненты не растворятся.

  2. Нанесите на поверхности шкафчиков: Равномерно распылите полученный раствор на загрязненные поверхности кухонных шкафчиков.

  3. Пусть действует: Оставьте раствор в течение 5-10 минут, чтобы он мог отделить загрязнение и смягчить жир.

  4. Очистите губкой или тряпкой: С помощью микрофибровой губки или тряпки протрите поверхности шкафчиков, обращая особое внимание на места с большими загрязнениями.

  5. Промойте водой: После очистки промойте водой для удаления остатков средства и загрязнений.

  6. Высушите: Завершите процесс, высушив поверхности шкафчиков чистой и сухой тряпкой.

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