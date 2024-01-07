Всем известно тот момент, когда вы хотите отведать умытую консервированную пищу, но крышка банки решила совершить непредвиденный скачок и застряла.

Неважно, есть ли у вас сильные руки или нет, иногда открытие банки может быть задачей не совсем тривиальной. Однако не стоит унывать, ведь существуют простые и эффективные способы открыть банку без лишних усилий.

Горячая вода и холодильник

Одним из самых эффективных способов открытия застрявшей крышки является использование горячей воды и холодильника. Положите банку в пластиковый пакет и окуните его в горячую воду на несколько минут. После этого вставьте банку в морозильник на 10-15 минут. Расширение и сжатие материала поможет отделить крышку от банки.

Использование резиновых перчаток

Резиновые перчатки могут служить отличным инструментом для улучшения держания и увеличения трения при открытии банки. Просто наденьте перчатки на руки и попробуйте открутить крышку. Этот способ особенно эффективен, если вы часто сталкиваетесь с проблемами открывания.

Удар по краям крышки

Иногда помогает ударить по краям крышки деревянным кухонным молотком или даже ложкой. Такой удар может расслабить крышку, разорвать образовавшийся вакуум и облегчить открытие банки.

Использование резиновой ленты

Выберите резиновую ленту или резиновую цепь и обмотайте вокруг крышки. Держите концы ленты, используйте ее как дополнительное средство для увеличения трения и получения дополнительного скольжения при открывании.

Использование ножа или ложки

Поместите нож или край ложки между крышкой и банкой, затем осторожно выкрутите. Это может помочь в разрыве вакуума и отделении крышки от банки.

Читайте также:

Высокие счета за коммуналку могут приходить из-за плохого качества воды: украинцам дали важные советы

В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно

Какие недорогие вещи помогут поддерживать порядок в доме