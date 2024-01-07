В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать постное печенье с апельсином. Так, в социальной сети "Мастер Шеф" рассказала детальный вариант приготовления постного шоколадно-апельсинового печенья с орехами, получится очень ароматно.

Ингредиенты:

300 г муки (10 ст. л. с горкой)

40 г какао-порошка (4 ст. л. без горки)

140 г сахарной пудры (7 ст. л. без горки)

8 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой)

Щепотка соли

150 мл рафинированного подсолнечного масла (10 ст. л.)

130 мл апельсинового фреша или воды (9 ст. л.)

Цедра одного апельсина

Дополнительно:

40 г сахарной пудры (2 ст. л. без горки)

50 г орехов (миндаль, кешью или грецкий орех) (1/2 стакана)

Технология приготовления:

Натрите цедру апельсина, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

Выжмите сок из апельсина. Можно использовать воду, чай или кофе вместо сока.

В миске смешайте фреш с цедрой, растительное масло и сахарную пудру. Тщательно перемешайте.

"Мастер Шеф" Глинская советует, с помощью погружного блендера взбейте массу несколько минут до образования эмульсии.

Просейте в массу сухие ингредиенты: какао-порошок, разрыхлитель, соль и муку.

Тщательно перемешайте тесто силиконовой лопаткой.

Сформируйте небольшие шарики диаметром 3-3,5 см. Обваляйте их в сахарной пудре и поместите орешек в середину каждого.

Разместите формированное печенье на пергаменте и выпекайте в предварительно разогретой духовке до 175 градусов в течение 15-16 минут, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

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