Знаменитая ведущая Лилия Ребрик выразила надежду на то, что это позволит ей перезагрузиться и настроиться на позитив.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик поделилась своим эмоциональным состоянием в своем Instagram. Артистка призналась, что чувствует себя подавленной и разбитой из-за страшных новостей и постоянных вражеских обстрелов.

Несмотря на это, она старается держаться ради своих двух дочерей и третьего ребенка, который скоро появится на свет. Лилия рассказала, что решила отправиться с семьей к своим родителям в Черновцы, где всегда чувствует себя в безопасности. Она выразила надежду на то, что это позволит ей перезагрузиться и настроиться на позитив.

Для ведущей чувство безопасности и покоя связано с родителями и детьми, и она надеется на временное уединение в родительском доме, чтобы снять напряжение и найти поддержку в семейной обстановке.

"Чувствую себя опустошенной, разбитой от этих страшных новостей, от этих громких утр. Мое чувство безопасности и покоя — дети рядом и родители. Как в детстве, когда страшно — хочется к маме с папой. Кажется, они окутают, защитят, уведут все беды. И сейчас особенно остро нуждаюсь в этом ощущении защиты и домашнего — как когда-то, когда была маленькая, — уюта." - призналась Ребрик.

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