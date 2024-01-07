Чтобы вернуться к их предыдущему блеску и выглядеть, не нужно тратить часы на чистку и полировку. С помощью простого метода, который может быть осуществлен всего за 5 минут, вы сможете восстановить естественный блеск золотых любимцев.
Что нужно:
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Соль. Соль выступает в качестве природного абразива, который поможет удалить слабые загрязнения и царапины.
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Сода. Сода нейтрализует кислоты и растворы, которые могут влиять на золото, а также выступает в качестве абразива.
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Горячая вода. Горячая вода поможет растворить загрязнение и сделает процесс чистки более эффективным.
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М'кая щетка или зубная щетка. М'ка щетка позволит осторожно чистить украшения без риска царапин или повреждений.
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М'ка сухая тряпка. Для полировки и удаления остатков влаги.
Шаги восстановления блеска:
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Создайте раствор: Смешайте соль и соду в пропорции 1:1 в чашке. Добавьте горячую воду и перемешайте, пока не образуется пастообразная консистенция.
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Поместите украшения: Окуньте свои золотые украшения в полученный раствор и оставьте их там в течение 2-3 минут. Это позволит раствору проникнуть в загрязнение.
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Чищение щеткой: Используйте мягкую щетку или зубную щетку для осторожной чистки поверхности украшений. Избегайте использования грубых абразивов, которые могут повредить золото.
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Промывка: Промойте украшения чистой водой, чтобы удалить остатки раствора.
Полировка: Обсушите золотые украшения мягкой сухой тряпкой для полировки и придания им блеска.
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