Это не только ускорит ваше утро, но и сохранит волосы от чрезмерного тепла и повреждений. Вот несколько простых способов, которые сделают ваши кудри качественными и такими, будто вы только что вышли из салона красоты.
Плетение перед сном
Идеальный способ создать легкие кудри – заплести волосы перед сном. Смочите волосы и сплетите их в большие или маленькие косички. Чем больше косичек вы сделаете, тем меньше и игривее будут кудри. На следующее утро вы проснетесь с великолепными объемными кудрями. Используйте небольшое количество мусса или лака для фиксации и дополнительного блеска.
Тканевые ленты или шарфы
Обмотайте волосы тканевыми лентами или шарфами перед сном, делая их в виде косы. Это создаст естественный объем и придаст кудрям красивый природный вид. Утром откройте свои кудри, нанесите немного мусса и отправляйтесь поражать мир своим волшебным образом.
Использование носочного метода
Этот трюк может показаться немного необычным, но он действительно эффективен. Разделите волосы и намотайте их на носок, начиная от кончика и двигаясь к корням. Зафиксируйте носок, а затем повторите это с другими прядями волос. Продержите так минимум на несколько часов (чем дольше, тем лучше), а затем разверните и наслаждайтесь эффектом легких кудряшек без использования тепла.
Применение химических изделий
Если вы хотите более длительный эффект, попробуйте использовать химические изделия. К примеру, можно использовать специальные кремы или пены для создания кучеров. Нанесите их на влажные волосы, распределите равномерно и высушите естественным способом или феном. Вы получите стойкие кудри без ущерба для волос.
Использование сладкой воды
Смочите волосы водой и распылите на них сладкую воду. Закрутите волосы в пряди и зафиксируйте их. Оставьте на несколько часов или на всю ночь, а затем разверните. Кудри будут естественны и очень эффектны.
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