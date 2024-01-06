Вот три интересных и нестандартных способа использования микроволновой печи, которые могут удивить вас своей эффективностью и практичностью.
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Многие люди не знают, что микроволновая печь может быть идеальным способом для приготовления кукурузы в началах. Просто выберите свежую кукурузу, снимите зерна с кочана и разместите их в микроволновке. Добавьте небольшое количество воды и закройте контейнер. Заготовка готова спустя несколько минут. Этот способ не только экономит время, но и позволяет сохранить больше питательных веществ в кукурузе по сравнению с традиционной варкой.
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Выпечка картофеля "фри" с использованием микроволновки. Вместо того, чтобы употреблять время и энергию на подготовку жареных картофельных "фри", вы можете использовать микроволновую печь для их запекания. Нарезанные на полоски картофеля можно разместить на специальном подносе смазанном маслом и выпекать до золотисто-рыжего цвета. Этот метод позволяет получить схожий вкус и текстуру, как и при жарке, но с меньшим количеством жиров.
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Приготовление десерта "чизкейк в чашке". Если у вас слабость к чизкейку, попробуйте приготовить его в микроволновке. Вам понадобятся крем-творог, сахар, яйцо и ванильный экстракт. Смешайте ингредиенты в чашке, разместите ее в микроволновке и готовьте при слабом воздействии в течение нескольких минут. Результатом будет небольшой, но вкусный десерт, который вы можете полакомиться в любой момент.
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