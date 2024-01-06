Многие люди не знают, что микроволновая печь может быть идеальным способом для приготовления кукурузы в началах. Просто выберите свежую кукурузу, снимите зерна с кочана и разместите их в микроволновке. Добавьте небольшое количество воды и закройте контейнер. Заготовка готова спустя несколько минут. Этот способ не только экономит время, но и позволяет сохранить больше питательных веществ в кукурузе по сравнению с традиционной варкой.