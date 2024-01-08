Но если у вас завалялась использованная пластиковая бутылка, самое лучше, что вы можете с ней сделать - использовать ее заново.

Мы все знаем, что пластик не совсем экологичен, поэтому, если вы хотите внести свой вклад в защиту планеты, лучший вариант действий — сократить количество образуемых вами пластиковых отходов.

Вот умные и практичные способы использования пластиковых отходов.

Только не забудьте сдать часть бутылок на переработку остатков пластика!

Кормушка для птиц

Помогите природе двумя замечательными способами с помощью этого проекта: перепрофилируйте пластиковую бутылку и кормите птиц на заднем дворе. Хотя вам, возможно, придется сбегать за птичьим кормом, все остальные материалы, вероятно, уже спрятаны на вашей кухне.

Водонепроницаемая трубка для хранения

Эта водонепроницаемая трубка для хранения станет идеальным дополнением к вашему комплекту готовности к чрезвычайным ситуациям или походным принадлежностям. Она сохранит длинные спички в целости и сохранности. Вы можете сделать этот удобный контейнер из короткой пластиковой трубы, а также горлышек и крышек от двух бутылок с водой.

Капельное орошение

Система капельного орошения — это водосберегающее решение , которое помогает доставлять влагу прямо к корням. Вы можете ожидать, что заплатите большие деньги за материалы и установку качественной ирригационной системы, но на самом деле вам не нужно ничего, кроме пластиковой бутылки и носка. Проделайте дырки в пластиковой бутылке, опустите туда старый носок, затем закопайте бутылку до горлышка и время от времени наполняйте ее водой, которая будет медленно просачиваться к окружающим корням.

Самополивные растения

Капельное орошение применимо не только на открытом воздухе. Вы можете создать свои собственные доступные по цене комнатные горшки для цветов, которые будут хорошо выглядеть и самостоятельно справляться с обременительной задачей полива.

Теплица

Теплица создает идеальную среду для выращивания растений , но у большинства людей нет места для ее постройки на заднем дворе. Однако, если вашим саженцам нужна небольшая помощь в защите от холода, вы можете имитировать тепличные условия, используя только пластиковую бутылку. Отвинтите крышку и отрежьте дно у бутылки емкостью один литр или больше, затем поместите ее над растением, чтобы оно было теплым и защищенным от мороза.

Источник: bobvila.

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