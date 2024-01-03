Экзорцистка Isita Gaya сообщила, что на Украине было давнее проклятие, но в этом году оно заканчивается и мы будем переживать большой расцвет.

Об этом она на канале «Прогноз».

Как вы видите этот год?

Это год-портал, это не просто год. Это год, где открывается дверь в бесконечные возможности. Восьмерка – это вообще о бесконечных возможностях.

И будут встречаться очень близкие души. То есть это не просто партнерство как любовь, это духовное партнерство, будут встречаться мужчины и женщины не только ради создания семьи, но и ради духовного сотрудничества, духовного пути. Будут встречаться пары-близнецы, пары, которые будут нести в мир очень чистую светлую энергию. И именно встреча этих пар сделает большое вознесение и поднятие вибраций по всей планете. Поэтому, да, действительно это год любви, год великой трансформации.

Где-то будет трансформация, да, конечно, но где-то будет расцвет. Сейчас для Украины это период расцвета. В Украине завершается период плохой кармы, потому что на Украине было очень большое проклятие. И это проклятие должно было смыться только так, оно не могло смыться иначе. Древние волхвы, которых распинали при крещении Руси, прокляли эту землю, что вы будете убивать себя, потому что Владимир приказывал их убивать, он приказывал убивать древних ведических жрецов.

Ведические знания сохранились в Индии, потому что наших жрецов, также несших веды, просто убили. И в то время, когда их кровь лилась на землю, они прокляли эту землю. И вот сейчас это проклятие подходит к своему концу. Все. Вот эта белая энергия, которая придет 8 марта, завершает, и больше ничего не будет. На этой территории будет только свет.

Как сообщала Politeka, Фрейн сообщила, что сейчас у нас разгоняется много пропагандистских угроз, но это только паника, а вот действительно нужно заняться тем, чтобы строить новое государство.

Также Politeka писала, что Ланг предупредила об опасности с новостройками и обстрелами во Львове.