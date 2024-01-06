Чтобы вернуть своей куртке свежий вид, не обязательно выносить ее на химчистку или стирать вручную. Есть простой и дешевый способ очистить рукава и воротник зимней куртки без стирки.

Материалы, которые понадобятся:

  1. Сода для выпечки:

    • Сода является известным средством борьбы с запахами и удаления грязи. Она также может помочь в пятнах и освещении цвета.

  2. Щетка для чистки:

    • Мягкая щетка или щетка для зубов может быть использована для мелкочастичной очистки и удаления пыли.

  3. Вода и тряпка:

    • Чистая вода и тряпка для вытирания и удаления остатков соды.

куртка, пуховик

Шаги:

Шаг 1: Начните с соды для выпечки

  1. Сыпьте соду для выпечки на рукава и воротник вашей куртки. Равномерно распределите соду по поверхности ткани.

  2. Оставьте соду на куртке в течение нескольких часов или даже на ночь, чтобы у нее было время углубиться и впитать неприятные запахи.

Шаг 2: Используйте щетку для чистки

  1. После того, как сода успела поработать, используйте мягкую щетку для чистки, чтобы тщательно удалить соду с поверхности куртки. Этот этап поможет удалить загрязнения и пыль.

куртка, пуховик

Шаг 3: Протрите влажной тряпкой

  1. Опустите тряпку в чистую воду и протрите рукава и воротник, чтобы удалить остатки соды и мелкие частицы грязи.

  2. Оставьте куртку на воздухе, чтобы она полностью высохла.

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