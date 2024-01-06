Чтобы вернуть своей куртке свежий вид, не обязательно выносить ее на химчистку или стирать вручную. Есть простой и дешевый способ очистить рукава и воротник зимней куртки без стирки.
Материалы, которые понадобятся:
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Сода для выпечки:
- Сода является известным средством борьбы с запахами и удаления грязи. Она также может помочь в пятнах и освещении цвета.
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Щетка для чистки:
- Мягкая щетка или щетка для зубов может быть использована для мелкочастичной очистки и удаления пыли.
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Вода и тряпка:
- Чистая вода и тряпка для вытирания и удаления остатков соды.
Шаги:
Шаг 1: Начните с соды для выпечки
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Сыпьте соду для выпечки на рукава и воротник вашей куртки. Равномерно распределите соду по поверхности ткани.
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Оставьте соду на куртке в течение нескольких часов или даже на ночь, чтобы у нее было время углубиться и впитать неприятные запахи.
Шаг 2: Используйте щетку для чистки
- После того, как сода успела поработать, используйте мягкую щетку для чистки, чтобы тщательно удалить соду с поверхности куртки. Этот этап поможет удалить загрязнения и пыль.
Шаг 3: Протрите влажной тряпкой
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Опустите тряпку в чистую воду и протрите рукава и воротник, чтобы удалить остатки соды и мелкие частицы грязи.
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Оставьте куртку на воздухе, чтобы она полностью высохла.
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