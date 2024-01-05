Звезда шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил украинцам приготовить оригинальный гарнир – вкусное, полезное и яркое пюре из зеленого горошка.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты (в расчете на 4 порции):

зеленый горошек мороженый – 400 г (перед приготовлением размораживаем)

лук репчатый – 100 г

листья шпината – 60 г

растительное масло – 15 г

сливочное масло – 50 г

соль и перец – по вкусу

Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский кубиком нарезает лук и обжаривает его в сотейнике на растительном масле на среднем огне, периодически помешивая.

Доводим лук до начала румяности и добавляем зеленый горошек, заливаем водой или бульоном до уровня самого горошка, солим и варим на малом огне в течение 5-7 минут. По желанию можно использовать любимые специи ("Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавил тимьян).

Когда горошек станет мягким, добавляем в сотейник листья шпината, доводим все до кипения и сразу снимаем с плиты. Даем смеси немного остыть и перебиваем ее блендером до максимальной однородности.

После этого судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дополнительно перетирает пюре из горошка через сито. Если хотите, чтобы пюре было менее густым, добавьте еще бульона или воды.

В конце разогреваем пюре, помешивая его лопаткой, добавляем сливочное масло и доводим до вкуса солью.

Последние новости Украины:

Напомним, Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт идеальных домашних чебуреков.

Как сообщала Politeka, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал очень простой и вкусный рецепт шарлотки.

Также Politeka писала, что Владимир Ярославский поделился рецептом невероятно вкусных ленивых вареников.