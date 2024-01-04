Победительница и экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт куриных котлет с манной крупой.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт простых, но вкусных куриных котлет с манной мукой. Эти вкусные куриные котлеты, приготовленные по рецепту вашей мамы, обещают стать настоящим угощением для близких, считает "Мастер Шеф" Глинская.

Ингредиенты:

1 кг куриного филе (или индюшиного)

350 г лука

300 г картофеля

100 г мякиша батона

150 мл молока

Соль, перец, чеснок (по вкусу)

150 г манной крупы

Растительное масло для жарки

Инструкции:

Подготовка ингредиентов:

Куриное филе мелко нарежьте или пропустите через мясорубку.

Лук и картошку очистите и нарежьте кубиками.

Мякиш батона измельчите, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Приготовление начинки:

В глубокой сковороде разогрейте небольшое количество растительного масла.

Обжаривайте лук до золотистой окраски, затем добавьте картошку и продолжайте жарить до мягкости.

"Мастер Шеф" Глинская советует, в большой миске соедините фарш, обжаренные лук с картошкой, мякиш батона, молоко, соль, перец и измельченный чеснок. Хорошо перемешайте.

Приготовление котлет:

Постепенно добавляйте манную крупу, продолжая перемешивать, чтобы избежать комков.

Сформируйте котлеты, обсыпанные мукой или сухарями.

Жарка:

В глубокой сковороде разогрейте растительное масло.

Обжаривайте котлеты с обеих сторон до золотистой корки, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

Подача:

Выложите котлеты на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Подавайте куриные котлеты горячими, по желанию с любимым соусом или приправой.

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