В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт простых, но вкусных куриных котлет с манной мукой. Эти вкусные куриные котлеты, приготовленные по рецепту вашей мамы, обещают стать настоящим угощением для близких, считает "Мастер Шеф" Глинская.
Ингредиенты:
- 1 кг куриного филе (или индюшиного)
- 350 г лука
- 300 г картофеля
- 100 г мякиша батона
- 150 мл молока
- Соль, перец, чеснок (по вкусу)
- 150 г манной крупы
- Растительное масло для жарки
Инструкции:
Подготовка ингредиентов:
Куриное филе мелко нарежьте или пропустите через мясорубку.
Лук и картошку очистите и нарежьте кубиками.
Мякиш батона измельчите, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Приготовление начинки:
В глубокой сковороде разогрейте небольшое количество растительного масла.
Обжаривайте лук до золотистой окраски, затем добавьте картошку и продолжайте жарить до мягкости.
"Мастер Шеф" Глинская советует, в большой миске соедините фарш, обжаренные лук с картошкой, мякиш батона, молоко, соль, перец и измельченный чеснок. Хорошо перемешайте.
Приготовление котлет:
Постепенно добавляйте манную крупу, продолжая перемешивать, чтобы избежать комков.
Сформируйте котлеты, обсыпанные мукой или сухарями.
Жарка:
В глубокой сковороде разогрейте растительное масло.
Обжаривайте котлеты с обеих сторон до золотистой корки, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.
Подача:
Выложите котлеты на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
Подавайте куриные котлеты горячими, по желанию с любимым соусом или приправой.
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