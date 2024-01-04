В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила рецепт салата с луком и солеными огурчиками. По словам "Мастер Шефа", благодаря правильному маринаду, салат становится очень вкусным и нежным.

Ингредиенты:

500 г говяжьего сердца (отварного)

1 крупная луковица

300 г отварного картофеля

200 г домашних соленых огурцов

200 г консервированного горошка

Соль

Растительное масло холодного отжима (например, оливковое, грецкого ореха, авокадо, тыквенное)

Маринад для лука:

30 мл растительного масла

10 г столового уксуса 9%

5 г сахара

Соль

Подготовка лука:

Нарежьте лук тонкими полукольцами.

В глубокой миске приготовьте маринад, смешав растительное масло, уксус, сахар и немного соли. Добавьте лук, хорошо перемешайте и оставьте мариноваться на 15 минут, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Приготовление основных ингредиентов:

Нарежьте отварное говяжье сердце, соленые огурцы и отварной картофель соломкой.

Отцедите и промойте консервированный горошек.

Сборка салата:

В глубокой миске соедините нарезанные сердце, огурцы, картошку и горошек. "Мастер Шеф" Глинская советует, добавьте отцеженный маринованный лук.

Заправка:

Постепенно добавляйте растительное масло холодного отжима по вашему вкусу.

Посолите по вкусу и аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо пропитались.

Подача:

Переложите салат на блюдо для подачи. Украсьте зеленым горошком сверху. Подавайте салат "Сердечный" на новогодний стол или другие праздничные мероприятия, добавила "Мастер Шеф" Глинская.

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