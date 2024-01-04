В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила рецепт салата с луком и солеными огурчиками. По словам "Мастер Шефа", благодаря правильному маринаду, салат становится очень вкусным и нежным.
Ингредиенты:
- 500 г говяжьего сердца (отварного)
- 1 крупная луковица
- 300 г отварного картофеля
- 200 г домашних соленых огурцов
- 200 г консервированного горошка
- Соль
- Растительное масло холодного отжима (например, оливковое, грецкого ореха, авокадо, тыквенное)
Маринад для лука:
- 30 мл растительного масла
- 10 г столового уксуса 9%
- 5 г сахара
- Соль
Подготовка лука:
Нарежьте лук тонкими полукольцами.
В глубокой миске приготовьте маринад, смешав растительное масло, уксус, сахар и немного соли. Добавьте лук, хорошо перемешайте и оставьте мариноваться на 15 минут, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Приготовление основных ингредиентов:
Нарежьте отварное говяжье сердце, соленые огурцы и отварной картофель соломкой.
Отцедите и промойте консервированный горошек.
Сборка салата:
В глубокой миске соедините нарезанные сердце, огурцы, картошку и горошек. "Мастер Шеф" Глинская советует, добавьте отцеженный маринованный лук.
Заправка:
Постепенно добавляйте растительное масло холодного отжима по вашему вкусу.
Посолите по вкусу и аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо пропитались.
Подача:
Переложите салат на блюдо для подачи. Украсьте зеленым горошком сверху. Подавайте салат "Сердечный" на новогодний стол или другие праздничные мероприятия, добавила "Мастер Шеф" Глинская.
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