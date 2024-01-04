Церковный праздник 4 января в Украине, в этот день верующие чтят память святой Анастасии.

Народный праздник 4 января называют Анастасия Узорешительница, Настасьин день.

Великомученица Анастасия Узорешительница считается покровительницей невинно осужденных и беременных.

Издавна верили, что роды 4 января проходят легко и успешно.

Девушки именно 4 января вышивали полотенце, которое потом брали на роды. Над вышивкой читали молитву о здоровье ребенка и верили, что такая вещь сделает роды простыми, а у ребенка будет крепкое здоровье.

Кроме того, для удачных родов беременные 4 января проводили ритуал - мазали живот теплым пеплом из печи, трижды проговаривая: "Как в печи огонь не горит, так пусть в моем животе ребенок не болит. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

Существуют и запреты 4 января, например, запрещено ругать и бить животных, потому что у них могут появиться быть проблемы со здоровьем.

Также на Анастасию не стоит прокалывать уши - есть риск, что они будут долго заживать.

День хорошо подходит для рукоделия, однако беременным шить нельзя.

Приметы 4 января

Раньше наши предки говорили - какая погода 4 января, таким будет и октябрь.

В этот день на крыше дома много сосулек, значит будет урожайный год.

В День Анастасии облака плывут против ветра - в ближайшие дни будут снегопады.

Источник: Униан.

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