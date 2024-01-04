Народный праздник 4 января называют Анастасия Узорешительница, Настасьин день.
Великомученица Анастасия Узорешительница считается покровительницей невинно осужденных и беременных.
Издавна верили, что роды 4 января проходят легко и успешно.
Девушки именно 4 января вышивали полотенце, которое потом брали на роды. Над вышивкой читали молитву о здоровье ребенка и верили, что такая вещь сделает роды простыми, а у ребенка будет крепкое здоровье.
Кроме того, для удачных родов беременные 4 января проводили ритуал - мазали живот теплым пеплом из печи, трижды проговаривая: "Как в печи огонь не горит, так пусть в моем животе ребенок не болит. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".
Существуют и запреты 4 января, например, запрещено ругать и бить животных, потому что у них могут появиться быть проблемы со здоровьем.
Также на Анастасию не стоит прокалывать уши - есть риск, что они будут долго заживать.
День хорошо подходит для рукоделия, однако беременным шить нельзя.
Приметы 4 января
Раньше наши предки говорили - какая погода 4 января, таким будет и октябрь.
В этот день на крыше дома много сосулек, значит будет урожайный год.
В День Анастасии облака плывут против ветра - в ближайшие дни будут снегопады.
Источник: Униан.
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