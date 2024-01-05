Если вы хотите быстро отрастить и укрепить ногти, следует соблюдать несколько важных советов для здоровья.
-
Правильное питание: Здоровая диета – это основа для укрепления ногтей. Включите в свой рацион продукты, богатые биотином, который способствует росту ногтей и улучшает их структуру. Цитрусовые, яйца, орехи и рыба – это отличные источники биотина.
-
Обеспечение влагой: Всегда старайтесь избегать пересушивания ногтевой пластины. Используйте средства для снятия лака без ацетона, носите перчатки при уборке и других работах, которые могут высушивать ногти.
-
Регулярный массаж и уход: Используйте специальные масла для массажа и вокруг ногтей. Массаж улучшает кровообращение, способствует росту ногтей и делает их крепче.
-
Витамины и добавки: При недостатке важных витаминов и минералов в организме ногти могут стать ломкими и слабыми. Проверьте с распоряжением своего врача возможность приема витаминных комплексов или добавок для поддержания здоровья ногтей.
-
Обеспечение защиты: Избегайте травматических ситуаций, таких как ушибы или сжатия, которые могут повредить ногтевую пластину. Носите перчатки при работе с химическими веществами.
-
Регулярная стрижка и формирование: Правильная стрижка ногтей может предупредить ломкость и поможет сохранить их здоровыми. Стрижите ногти прямо и регулярно обрезайте их.
-
Применение защитного лака: Используйте базовый лак для покрытия перед нанесением обычного лака. Это оградит ногти от действия агрессивных химических веществ в обычных лаках.
Читайте также:
Высокие счета за коммуналку могут приходить из-за плохого качества воды: украинцам дали важные советы
В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно