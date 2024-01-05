Если вы хотите быстро отрастить и укрепить ногти, следует соблюдать несколько важных советов для здоровья.

Правильное питание: Здоровая диета – это основа для укрепления ногтей. Включите в свой рацион продукты, богатые биотином, который способствует росту ногтей и улучшает их структуру. Цитрусовые, яйца, орехи и рыба – это отличные источники биотина.

Обеспечение влагой: Всегда старайтесь избегать пересушивания ногтевой пластины. Используйте средства для снятия лака без ацетона, носите перчатки при уборке и других работах, которые могут высушивать ногти.