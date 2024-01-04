Ваш ежедневный гороскоп Таро на 4 января уже здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков Зодиака.

Гороскоп на 4 января, узнайте, что ждет вас в этот день.

Ежедневный гороскоп на 4 января:

Овен

(21 марта – 19 апреля)

Луна и Сатурн сегодня общаются в вашем секторе дружбы, и это приносит положительную энергию в дружбу и ваши социальные сети.

Если у вас есть желание позиционировать себя как авторитетная фигура (или у вас есть острая потребность расположить аргумент в пользу), сегодня отличное время для вас, чтобы проявить больше напористости.

Телец

(20 апреля – 20 мая)

Это день силы для вас в сфере вашей карьеры. Уважение приходит к вам легко. Вас восхищают за ваше трудолюбие и целеустремленность.

У вас есть предложение о работе или повышение по службе, за которое вы хотели бы побороться? Сегодняшний день идеально подходит для демонстрации вашего желания занять авторитетную должность.

Близнецы

(21 мая – 20 июня)

Духовность против скептицизма? В большинстве случаев немного веры имеет большое значение, но сегодня все дело в фактах.

Возможно, вам будет трудно поверить во что-то без конкретных доказательств или доказательств. Это хороший день для решения юридических вопросов, областей работы, требующих большого количества математики или научных исследований.

Рак

(21 июня – 22 июля)

Сегодня можно решать более тяжелые темы без особой эмоциональной привязанности, поскольку Луна в вашем секторе общих ресурсов говорит с ориентированным на задачи Сатурном.

Мероприятия, идеальные для сегодняшнего дня, включают завещания, налоги, оформление документов, связанных со здравоохранением, а также назначение или делегирование ответственности значимому другу, что также может включать общие финансовые ресурсы.

Лев

(23 июля – 22 августа)

Луна и Сатурн в вашем секторе обязательств могут привнести в ваши отношения элемент серьезности.

Сегодня нарушители сделок более очевидны. Вы можете быть менее терпимы к людям, которые ведут себя глупо и весело, или к шуткам о вещах, в которых почти нет места беззаботности.

Дева

(23 августа – 22 сентября)

Пришло время собраться с силами и приступить к работе, которую необходимо сделать.

Когда Луна и Сатурн находятся в секторе ваших обязанностей и ответственности, необходимость работать и быть продуктивным становится очень сильной.

Не откладывайте на потом и не избегайте задач со сроками. Задержки могут привести к беспокойству, поэтому планируйте заранее.

Весы

(23 сентября – 22 октября)

Луна проводит день в вашем секторе творчества, но поскольку Сатурн находится так близко к Луне, вы можете чувствовать себя слегка замкнутым и защищенным, когда дело касается ваших эмоций.

В дни, когда трудно прислушаться к своей интуиции или внутреннему голосу, освободите место для спокойного времени. Некоторое уединение или личное время могут быть особенно полезны сегодня.

Скорпион

(23 октября – 21 ноября)

Сатурн может представлять авторитетных фигур и закон, поэтому сегодня, когда Луна так тесно взаимодействует с планетой структуры, вы можете взаимодействовать с членом семьи, перед которым вы чувствуете ответственность.

Это может означать важный визит родственников, например, бабушки и дедушки или старшего родственника мужского пола. Или вы можете получить помощь от члена семьи, обладающего властью.

Стрелец

(22 ноября – 21 декабря)

Есть контракт, который нужно подписать? Сегодня ждите задержек и будьте осторожны при оформлении важных документов.

Соединение Луны с Сатурном требует повышенного внимания к деталям и никаких предположений ни о чем, даже если вы чувствуете, что ситуация заслуживает доверия. Лучше быть в безопасности, чем потом сожалеть.

Козерог

(22 декабря – 19 января)

День идеально подходит для инвестирования денег, бережливости и стремления к большой экономии при совершении крупных покупок.

Если вы собираетесь что-то купить, но эта сделка может подождать, отложите до конца недели.

Водолей

(20 января – 18 февраля)

Вы можете почувствовать себя единственным взрослым в комнате во время сегодняшнего соединения Сатурна с Луной.

Возможно, придется взять на себя большую ответственность, и рабочая нагрузка на сегодня может показаться немного обременительной. Делайте перерывы. Обязательно проявляйте заботу о себе и проявляйте терпение.

Рыбы

(19 февраля – 20 марта)

Потеря человека, на которого вы рассчитываете, может быть трудной, пока вы не осознаете отсутствие глубины в ваших отношениях.

Иногда люди показывают себе выходную дверь. Человек, который казался вам другом, но на самом деле им не был, сегодня может показать вам свое истинное лицо.

Источник: yourtango.

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