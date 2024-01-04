В Киеве задержан экс-чиновник, работавший в Министерстве топлива и энергетики, Госкомрезерве и Министерстве угольной промышленности.

Так, Служба безопасности задержала в Киеве вражеского агента.

В СБУ сообщили, что после увольнения из госслужбы в 2014 году экс-чиновник позиционировал себя как «политэксперт» и автор изданий, где восхвалял агрессивную политику рф по отношению к Украине.

Также сообщается, что предатель находился на связи с одним из координировавших его руководителей 5-й службы фсб.

Фигурант публиковал в соцсетях сообщения, в которых предлагал «присоединить» восточные регионы Украины к России.

СБУ задокументировали факты преступной деятельности агента и задержали его дома.

В доме и автомобиле предателя были изъяты компьютерная техника, телефоны и документы, подтверждающие подрывную деятельность.

У фигуранта была найдена «награда за взаимодействие» от государства-агрессора и запрещенная коммунистическая и прокремлевская символика.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по двум статьям УК Украины:

•⁠ ⁠ч. 1 ст. 111

•⁠ ⁠ч. 1 ст. 161

Предатель находится под стражей, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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