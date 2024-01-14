Кожа всегда являлась высокоценным материалом для производства различных товаров, включая обувь, сумки, ремни и другие аксессуары. Вот два простых способа, которые помогут определить качество материала.

Запах

Натуральная кожа имеет характерный природный запах, являющийся важным индикатором ее подлинности. Когда вы нюхаете натуральную кожу, вы почувствуете теплый и приятный аромат, похожий на запах сена или дерева. Этот запах происходит от природных масел, находящихся в коже. В отличие от этого, подделка часто имеет химический или искусственный запах, который может быть ощутим при малейшем нажатии на поверхность материала.

Структура и текстура

Натуральная кожа имеет уникальную текстуру, возникающую через натуральные волокна, составляющие ее структуру. Реальная кожа может иметь микроскопические дефекты, огромную вариативность в виде пор и морщин, что свидетельствует о ее естественности. В то время как имитационная кожа часто смотрится очень однородно и безупречно, поскольку она изготовлена ​​из искусственных материалов. Если вы видите, что поверхность или край кожи очень ровный и без дефектов, это может свидетельствовать о том, что вы имеете дело с искусственной имитацией.

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