В комментариях украинцы выражали свое соболезнование из-за трагедии, которая произошла в Киеве.

29 декабря Киев стал свидетелем трагического события – бывшая футболистка, 27-летняя Виктория Котлярова (Черновол), и ее мать, Людмила, стали жертвами обстрела российскими ракетами. Обе женщины погибли, оказавшись под завалами в результате атаки. Об этом стало известно из сообщения на странице Женского футбола Украины УАФ в Facebook.

Виктория Котлярова выступала за несколько футбольных команд, в том числе "Спартак" (Чернигов), "Атекс" (Киев) и "Ятрань" (Умань). Спортсменке должно было исполниться 28 лет через три недели. Она играла на позиции полузащитницы и являлась частью сборной Киевского университета имени Бориса Гринченко до перехода в профессиональный футбол.

"Виктория выступала за "Спартак" (Чернигов), "Атекс" (Киев) и "Ятрань" (Умань). Ей было 27... Вечная память...", - говорится в сообщении.

Спасатели в Шевченковском районе Киева удалось деблокировать 23 человека, оказавшихся под завалами во время ракетной атаки, но только 8 из них удалось спасти.

В комментариях украинцы выражали свое соболезнование: "Вечная память,болезненные соболезнования близким и родным", "Какое горе!Царство небесное! Соболезнования семье!", "Вечная память, царство небесное", "Не простим россиянам никогда. Почивай с миром", "Вечная память. Мы за вас отомстим".

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