Церковный праздник 3 января 2024 года по новому стилю чтит память пророка Малахии и святого мученика Гордия.

Церковный праздник 3 января по старому стилю чтили память митрополита Киевского святого Петра.

Народный праздник 3 января известен под названием Пётр-полукорм из-за того, что к этому дню уже расходовали половину зимних припасов.

В этот народный праздник было принято осматривать сараи и закрома, а также считали, хватит ли корма для животных до конца зимы.

В том случае, если припасы заканчивались - ехали на зимние ярмарки и базары.

Для хорошего здоровья и защиты от сглаза наши предки в 3 декабря умывались водой из колодца или родника.

Кроме того, для защиты домашних животных от нечисти их кормили овсяной или пшеничной кашей с добавлением молока.

3 января, по давним поверьям, важно соблюдать скромность, также запрещено в этот день хвастаться и гордиться, иначе святой Гордей все отнимет.

Нельзя в этот день рассказывать плохие сны, иначе они сбудутся.

3 декабря нельзя желать счастья и здоровья, иначе все произойдет наоборот.

Главные приметы 3 декабря:

раньше говорили, какой 3 января день - таким будет сентябрь;

в этот день снега немного и на улице холодно - значит летом будет засушливо и жарко;

если в лесу долго слышно эхо - ждите морозов.

Именины в этот день празднуют: Прокоп, Петр, Фемистокл, Юлиана (Ульяна), Сергей, Феофаний.

Источник: РБК.

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