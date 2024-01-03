Церковный праздник 3 января по старому стилю чтили память митрополита Киевского святого Петра.
Народный праздник 3 января известен под названием Пётр-полукорм из-за того, что к этому дню уже расходовали половину зимних припасов.
В этот народный праздник было принято осматривать сараи и закрома, а также считали, хватит ли корма для животных до конца зимы.
В том случае, если припасы заканчивались - ехали на зимние ярмарки и базары.
Для хорошего здоровья и защиты от сглаза наши предки в 3 декабря умывались водой из колодца или родника.
Кроме того, для защиты домашних животных от нечисти их кормили овсяной или пшеничной кашей с добавлением молока.
3 января, по давним поверьям, важно соблюдать скромность, также запрещено в этот день хвастаться и гордиться, иначе святой Гордей все отнимет.
Нельзя в этот день рассказывать плохие сны, иначе они сбудутся.
3 декабря нельзя желать счастья и здоровья, иначе все произойдет наоборот.
Главные приметы 3 декабря:
раньше говорили, какой 3 января день - таким будет сентябрь;
в этот день снега немного и на улице холодно - значит летом будет засушливо и жарко;
если в лесу долго слышно эхо - ждите морозов.
Именины в этот день празднуют: Прокоп, Петр, Фемистокл, Юлиана (Ульяна), Сергей, Феофаний.
Источник: РБК.
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