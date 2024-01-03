Ежедневный гороскоп на 3 января, узнайте подсказки Вселенной в этот день.
Что ждет каждого знака Зодиака 3 января:
Овен
(21 марта – 19 апреля)
С кем тебе нужно пообщаться на этой неделе, Овен? Следующие несколько недель прекрасны для общения и установления новых контактов.
Меркурий входит в знак зодиака Водолей, ваш сектор дружбы и общения.
Сейчас самое время приложить усилия, чтобы расширить круг общения и познакомиться с новыми людьми.
Телец
(20 апреля – 20 мая)
Какой работой вы хотите заниматься или надеетесь сменить работу?
Меркурий входит в знак зодиака Водолей, ваш сектор карьеры и социального статуса.
Этот транзит идеально подходит для обновления резюме, сопроводительных писем, сбора рекомендательных писем и встреч с рекрутерами и карьерными тренерами. Рынок труда в этом году улучшается, и если вы готовы изучить возможности, сейчас самое время начать.
Близнецы
(21 мая – 20 июня)
Пришло время начать новое хобби или, может быть, у вас просто есть навык, которому вы хотели бы научиться, и хотите начать как можно скорее?
Меркурий входит в знак зодиака Водолей, ваш сектор высшего образования, что делает следующие несколько недель идеальными для книг и учебы.
Рак
(21 июня – 22 июля)
Что вам нужно конкретно? Почему бы не спросить?
Меркурий входит в знак зодиака Водолей, ваш сектор общих ресурсов, поэтому перед вами открываются новые контрактные разработки, сделки, предложения. Подвох? Вам нужно сделать работу.
Лев
(23 июля – 22 августа)
В каком направлении, по вашему мнению, будут развиваться отношения и какую роль вы играете в их развитии?
Меркурий входит в знак зодиака Водолей, ваш сектор обязательств, поэтому отношения, брак, деловое сотрудничество созрели для развития.
Дева
(23 августа – 22 сентября)
На каких наиболее важных задачах вам нужно сосредоточиться на этой неделе?
Меркурий входит в знак зодиака Водолей, ваш сектор повседневных обязанностей. Это напряженное время года, и оно не собирается замедляться. Поскольку вами управляет планета Меркурий, воспользуйтесь всеми преимуществами прироста силы. Это будет хорошо для вас.
Весы
(23 сентября – 22 октября)
Какого удовольствия вам не хватает, Весы? Пришло время расслабиться и наслаждаться жизнью, не требуя, чтобы все было идеально.
Меркурий входит в знак зодиака Водолей, ваш сектор удовольствий. Не пытайтесь контролировать результат. Найдите то, что вам нравится делать, и просто занимайтесь этим.
Скорпион
(23 октября – 21 ноября)
Где бы вы хотели жить? Вы довольны тем, где находитесь сейчас?
Меркурий входит в знак зодиака Водолей, ваш сектор дома и семьи. Это прекрасное время, чтобы пересмотреть ставки по ипотечным кредитам, рассмотреть возможность покупки недвижимости или начать поиск дома, который соответствует вашему представлению о комфорте.
Стрелец
(22 ноября – 21 декабря)
Что нужно сказать? Ничего не произойдет, если кто-то не сломает печать и не выскажет свое мнение.
Меркурий входит в знак зодиака Водолей, ваш сектор общения. Будьте голосом разума, поскольку окно честности и правды открыто для вас, и вы можете использовать его в своих интересах.
Козерог
(22 декабря – 19 января)
Сколько вам нужно заработать? Вы можете улучшить свое финансовое положение с помощью плана игры.
Меркурий входит в знак зодиака Водолей, ваш сектор денег. Сосредоточьтесь на деятельности, приносящей доход. Посмотрите, где ваши пробелы, и начните работать над улучшением своей денежной ситуации в начале года.
Водолей
(20 января – 18 февраля)
Каково ваше новогоднее намерение? Большинство из них длятся всего месяц, но если вы примете на себя обязательства, вы сможете воплотить свои цели в реальность.
Меркурий входит в знак зодиака Водолей, ваш сектор личности. Представьте, как вы делаете то, что задумали. Представьте себе свой успех и владейте им.
Рыбы
(19 февраля – 20 марта)
Кто из вас не очень хорош для вашей жизни? Это может быть не человек, а ситуация.
Меркурий входит в знак зодиака Водолей, ваш сектор скрытых врагов. Сделайте свою жизнь мини-преобразованием и начните прислушиваться к своему внутреннему голосу. Если это кажется вам неправильным, сделайте что-нибудь с этим.
Источник: yourtango.
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