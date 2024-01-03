Мобилизация в Украине в январе продолжается, стало известно, будут ли призывать многодетных родителей в 2024 году.

В Украине продолжается общаямобилизация.

Там иногда в В ТЦК объяснили, будут ли призывать во время мобилизации в Украине многодетных родителей.

Адвокат Виолета Монастырская рассказала, что согласно статье 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" на законных основаниях нельзя призвать в армию граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

По ее словам, право на отсрочку от мобилизации в Украине имеют женщины и мужчины, воспитывающие трое и более детей младше 18 лет.

Однако многодетные родители могут быть призваны на службу по собственному желанию и решению ВЛК.

Начальник Печерского ТЦК и СП города Киева полковник Сергей Калугин подчеркнул, что законных оснований мобилизовать людей, имеющих право на отсрочку от мобилизации - нет, в том числе, многодетных родителей.

По словам адвоката, в новом законопроекте по мобилизации в Украине никаких изменений по мобилизации многодетных родителей внесено не было.

Украинцы в комментариях отреагировали на новость о мобилизации в Украине и призыве многодетных родителей:

"Дети, это не повод, чтобы отсиживаться за их спинами! Дети, наоборот, стимул их защищать! И не имеет значения сколько их в семье, одно или пятеро!",

"Вот пусть идут и защищают своих детей,а то все хотят победы а воевать некому...",

"Я не пойму, чем это родители троих детей лучше, чем родители одного или двоих, или вообще бездетные? Или одному-двум детям отец не так важен, как троим? Снова в стране, где все равны, некоторые более ровные получаются?".

Джереор: Факты.

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