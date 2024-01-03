В Украине продолжается общаямобилизация.
Там иногда в В ТЦК объяснили, будут ли призывать во время мобилизации в Украине многодетных родителей.
Адвокат Виолета Монастырская рассказала, что согласно статье 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" на законных основаниях нельзя призвать в армию граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации.
По ее словам, право на отсрочку от мобилизации в Украине имеют женщины и мужчины, воспитывающие трое и более детей младше 18 лет.
Однако многодетные родители могут быть призваны на службу по собственному желанию и решению ВЛК.
Начальник Печерского ТЦК и СП города Киева полковник Сергей Калугин подчеркнул, что законных оснований мобилизовать людей, имеющих право на отсрочку от мобилизации - нет, в том числе, многодетных родителей.
По словам адвоката, в новом законопроекте по мобилизации в Украине никаких изменений по мобилизации многодетных родителей внесено не было.
Украинцы в комментариях отреагировали на новость о мобилизации в Украине и призыве многодетных родителей:
"Дети, это не повод, чтобы отсиживаться за их спинами! Дети, наоборот, стимул их защищать! И не имеет значения сколько их в семье, одно или пятеро!",
"Вот пусть идут и защищают своих детей,а то все хотят победы а воевать некому...",
"Я не пойму, чем это родители троих детей лучше, чем родители одного или двоих, или вообще бездетные? Или одному-двум детям отец не так важен, как троим? Снова в стране, где все равны, некоторые более ровные получаются?".
Джереор: Факты.
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