Если вы размышляете, как поднять кроссовки на новый уровень чистоты, но не хотите тратить много времени на ручную стирку, вот один простой и эффективный способ – стирка кроссовок в машинке. Но во избежание возможных повреждений следует соблюдать определенные правила.
Подготовка кроссовок
Прежде чем бросить кроссовки в машинку, важно удалить все видимые части грязи. Снимите шнурки и стельки, чтобы кроссовки промывались легче, и сдайте все внутренние вставки для мытья отдельно. Если у вас есть возможность, отделите внутренние и внешние части кроссовок, чтобы обеспечить более эффективную стирку.
Использование мягкой щетки
Перед тем как поставить кроссовки в машинку, используйте мягкую щетку или старую зубную щетку, чтобы удалить остатки грязи и пыли. Это поможет избежать того, чтобы грубые частицы поцарапали поверхность кроссовок во время стирки.
Применение мешков для белья
Чтобы избежать потенциальных повреждений от ударов и трения во время стирки, разместите кроссовки в специальных бельевых мешках или в старой подушечке из ткани. Это позволит предотвратить их столкновение и сохранит форму и текстуру.
Выбор деликатного режима
Прежде чем начать стирку, убедитесь, что выбрали деликатный режим на вашей машинке. Слишком активная стирка может привести к потере цвета или повреждению материала кроссовок.
Использование правильного моющего средства
Используйте мягкое моющее средство или специальное средство для стирки кроссовок, чтобы избежать потери цвета и загрязнения материала. Всегда читайте инструкции на этикетке и следуйте им.
Сушка кроссовок
После стирки, не выкладывайте кроссовки на солнце или батарею, поскольку это может привести к потере цвета или деформации материала. Лучше высушите их при комнатной температуре, наполнив начинку бумажными полотенцами для более быстрого высыхания.
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