Кроссовки – это не только стильный элемент гардероба, но и неотъемлемая часть активного образа жизни, однако, после интенсивного использования, они могут выглядеть не так, как раньше.

Если вы размышляете, как поднять кроссовки на новый уровень чистоты, но не хотите тратить много времени на ручную стирку, вот один простой и эффективный способ – стирка кроссовок в машинке. Но во избежание возможных повреждений следует соблюдать определенные правила.

Подготовка кроссовок

Прежде чем бросить кроссовки в машинку, важно удалить все видимые части грязи. Снимите шнурки и стельки, чтобы кроссовки промывались легче, и сдайте все внутренние вставки для мытья отдельно. Если у вас есть возможность, отделите внутренние и внешние части кроссовок, чтобы обеспечить более эффективную стирку.

Использование мягкой щетки

Перед тем как поставить кроссовки в машинку, используйте мягкую щетку или старую зубную щетку, чтобы удалить остатки грязи и пыли. Это поможет избежать того, чтобы грубые частицы поцарапали поверхность кроссовок во время стирки.

Применение мешков для белья

Чтобы избежать потенциальных повреждений от ударов и трения во время стирки, разместите кроссовки в специальных бельевых мешках или в старой подушечке из ткани. Это позволит предотвратить их столкновение и сохранит форму и текстуру.

Выбор деликатного режима

Прежде чем начать стирку, убедитесь, что выбрали деликатный режим на вашей машинке. Слишком активная стирка может привести к потере цвета или повреждению материала кроссовок.

Использование правильного моющего средства

Используйте мягкое моющее средство или специальное средство для стирки кроссовок, чтобы избежать потери цвета и загрязнения материала. Всегда читайте инструкции на этикетке и следуйте им.

Сушка кроссовок

После стирки, не выкладывайте кроссовки на солнце или батарею, поскольку это может привести к потере цвета или деформации материала. Лучше высушите их при комнатной температуре, наполнив начинку бумажными полотенцами для более быстрого высыхания.

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