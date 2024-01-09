Слоение ногтей – это распространенная проблема, с которой большое количество людей сталкивается каждый день. Мы рассмотрим причины слоя ногтей и представим эффективные рекомендации по их решению.

Причины слоя ногтей:

Недостаточное увлажнение кожи: Одной из основных причин слоя ногтей является недостаточное увлажнение кожи вокруг ногтевого ложа. Сухая кожа становится уязвимой к расщеплению, что может приводить к слоению ногтей.

Неправильный уход за ногтями: Использование агрессивных средств для удаления лака для ногтей, частое использование ногтевых пил или недостаточное использование средств для укрепления ногтей может привести к их слоению.

Чрезмерная влажность: Также важно избегать чрезмерной влажности, поскольку это может привести к вылипанию ногтей, что делает их менее устойчивыми и склонными к слоению.