Специальные средства для борьбы с плесенью: На рынке существует много специальных средств для борьбы с плесенью. Антимикробные препараты, аэрозоли и устройства для очищения воздуха могут быть эффективными средствами избегания роста грибков. Важно обрабатывать не только видимые пораженные площади, но и те, которые находятся вне зоны видимости, где плесень может развиваться.