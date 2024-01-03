Чеснок - это не только отличная приправа, но и ценный продукт для здоровья. Вот несколько действенных советов, как хранить чеснок.

Температура и влажность: Чеснок лучше хранить в холодильнике при температуре от 0 до 4 градусов Цельсия. Избегайте хранения при высокой влажности, так как это может привести к плесени и гнили.

Хранение в сухом месте: Чтобы избежать прорастания чеснока, важно хранить его в сухом месте. Обеспечьте, чтобы чеснок был удачно высушен, прежде чем его положить в холодильник.