Стеклянные крышки от сковород и кастрюль часто становятся свидетелями жирных брызг, пятен и отложений, которые трудно вывести с помощью обычных моющих средств.

Но не стоит унывать, поскольку существуют простые и эффективные способы, которые помогут вам отмыть грязь и вернуть стеклянным крышкам блеск и чистоту.

Использование соды и уксуса:

Первым лайфхаком, который поможет избавиться от засохших жирных следов, является использование соды и уксуса.

Намочите стеклянную крышку в теплой воде. Если жир высыхал, тёплая вода поможет отделить его от поверхности стекла.

Сыпьте небольшое количество соды (около 1 чайной ложки) на поверхность крышки. Сода обладает абразивными свойствами, помогающими удалить жир.

Смочите губку в уксус и тщательно протрите стеклянную крышку. Уксус растворяет жир и удаляет его с поверхности.

Помойте крышку теплой водой, чтобы удалить остатки соды и уксуса. При необходимости повторите процесс.

Этот способ не только лишь помогает отмыть стеклянные крышки, да и оставляет их неопасными для использования в кулинарном процессе.

Использование лимона и соли:

Второй лайфхак включает в себя использование лимона и соли, обладающих отличными свойствами для борьбы с жиром и пятнами.

Удалите грубые остатки жира или других загрязнений с крышки, используя бумажные полотенца или влажную губку.

Натрите стеклянную крышку солью, особое внимание уделяя местам с наибольшим загрязнением.

Выжмите сок из половины лимона и нанесите на соль. Лимонная кислота растворяет жир и помогает удалить отложения.

Подождите около 10-15 минут, чтобы соль и лимон успели работать.

Используя губку или щетку, протрите крышку, сбивая загрязнение. При необходимости добавьте еще соли или лимона.

Хорошо промойте крышку под теплой водой.

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