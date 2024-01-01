Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару честно рассказала о том, как ей живется с иностранцем.

Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару поделилась деталями своего финансового подхода с женихом-иностранцем. По словам звезды, они предпочитают не знать точных сумм доходов друг друга, но при необходимости готовы открыто обсудить этот вопрос.

Актриса также отметила, что у них нет строгих правил по распределению средств в общем бюджете. Она подчеркнула, что не ожидает, чтобы муж оплачивал ей определенные расходы, но при этом отметила, что Рис обеспечивает их отпуск и оплачивает аренду квартиры в Киеве, где они в настоящее время проживают.

"Мы живем в моей квартире. Он мне платит аренду. Мы так сильно не заморачиваемся по этому поводу. Если я прохожу мимо магазина и мне нужно что-то купить, то я не буду ждать мужа. Если мы вдвоем, то конечно он за все платит" - делится Сопонару, она добавила, что также не знает, сколько он зарабатывает, а он не спрашивает о ее доходе.

Напомним, звезда "Женского квартала" и юмористического сериала "Однажды под Полтавой", украинская актриса Ирина Сопонару ответила на вопрос о своем пребывании в России. Ирина Сопонару была участником юмористического проекта категории «18+» на российском телеканале ТНТ "Не спать".

Сожалеет ли об этом Сопонару ответила в интервью Славе Демину «Слава+» .

"Сейчас да, считаю, что это ошибка", - призналась Сопонару.

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