Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару поделилась деталями о своих отношениях после того, как выехала из страны.

Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару поделилась деталями предстоящей свадьбы с ее женихом из Великобритании, Рисом. По словам знаменитости, они планируют провести церемонию в Украине в мае 2024 года.

Сопонару рассказала, что уже посетила несколько потенциальных локаций в Киеве для свадьбы, но окончательное решение еще не принято. По ее словам, они сейчас находятся в процессе принятия решения относительно идеального места для торжества.

Актриса также подчеркнула, что они планируют пригласить много гостей, и количество приглашенных может превысить сто человек. В интервью, данном Евгению Фешаку, Сопонару поделилась оптимистичными ожиданиями от свадьбы, планируя ее проведение в течение следующего года.

"Я питаю надежду, что свадьба состоится в мае 2024 года. Мы проанализировали несколько локаций в Киеве, поездили, посмотрели… Сейчас принимаем решение", - добавила Сопонару.

Стоит отметить, Ирина Сопонару - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". После полномасштабного вторжения знаменитость выехала в Лондон, где была некоторое время. Не забывает звезда и об Инстаграм, где недавно поделилась кадрами со своими любимыми.

Последние новости Украины:

Напомним, звезда "Женского квартала" работала в России: сожалеет ли об этом Сопонару и когда там была последний раз

А еще Politeka писала, что звезда "Женского квартала" и КВН Сопонару призналась, как к ней относились в России

Также Politeka писала, что Сопонару из "Женского квартала" сделала непростое признание о личной жизни