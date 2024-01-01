Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как приготовить вкусное и диетическое заливное из языка.
Заливное – это замечательное блюдо и на праздники, и на каждый день. Рецепт очень простой, а результат обрадует вкусом и пользой для организма.
Чтобы приготовить заливное из языка, эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет следующие ингредиенты:
- говяжий язык - 800 г
- морковь – 1 шт.
- луковица – 1 шт.
- лавровый лист
- душистый перец горошком – 5 шт.
- желатин – 30 г
- петрушка
- соль
Сначала эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская хорошо промывает язык и заливает его 1,5 л холодной воды. Туда же целыми добавляем очищенную морковь и лук, лавровый лист и душистый перец горошком. Подсаливаем по вкусу и варим язык в течение 2 часов на небольшом огне, снимая пену.
Далее звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская вынимает готовый язык из бульона, сразу снимает с него шкурку и нарезает мясо на порционные кусочки. Вареную морковь нарезаем кольцами, а лук просто убираем.
В форму или просто глубокую тарелку выкладываем нарезанный язык, морковь и листики петрушки.
Бульон процеживаем и даем ему остыть. После этого звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская отделяет 100 мл бульона, разводит в нем желатин, а затем переливает в оставшийся бульон, прогревает, чтобы желатин полностью растворился, но не доводя до кипения.
Заливаем бульоном язык, даем остыть при комнатной температуре, а затем ставим заливное в холодильник до застывания.
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