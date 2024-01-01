Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна", звездным гостем которого стал украинско-венесуэльский хореограф, певец и шоумен Амадор Лопес, показал, как приготовить закарпатский боб-гуляш. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).

Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

колбаса пикница (закарпатская подкопченая колбаса с паприкой) – 500 г

чили – 1-2 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 3 зуб

болгарский перец – 3 шт.

белая фасоль (или вареная, или консервированная) – 250 г

томатная паста - 1 ст. л.

вода - 300 мл

соль – по вкусу

тмин – 0,5 ч.л.

растительное масло для жарки

Чтобы приготовить боб-гуляш с пикницей, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко нарезает колбасу большими кусками, лук – кубиком, перец чили – тоже крошечным кубиком, чеснок или давим с помощью пресса, или мелко нарезаем.

На разогретой сковороде с добавлением растительного масла обжариваем сначала колбасу, затем добавляем лук, чеснок, чили и готовим все вместе 5 минут.

Тем временем Евгений Клопотенко нарезает сладкий перец – тоже маленьким кубиком – и добавляет его в сковороду к колбасе с лучком. Все перемешиваем, а затем добавляем готовую фасоль, томатную пасту, подсаливаем и заливаем воду.

Тушим боб-гуляш на среднем огне примерно 20-25 минут. Под конец приготовления "Мастер шеф" Евгений Клопотенко добавляет в блюдо немного тмина – и можно подавать.

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